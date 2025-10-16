Στις Βρυξέλλες συνεδρίασε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών (Άμυνα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου 2025, μετά από τη συνεδρίαση των 32 Υπουργών του ΝΑΤΟ και το δείπνο με την ύπατη εκπρόσωπο Κάγια Κάλλας. Οι Υπουργοί των 27 βρέθηκαν στην άλλη γωνιά της πόλης, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε μια συνεδρίαση με κύριο θέμα τον οδικό χάρτη για την αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ έως το 2030.

Ο οδικός χάρτης, ο οποίος θα υιοθετηθεί από το Κολέγιο των Επιτρόπων την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου και θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2025, περιλαμβάνει σαφείς στόχους, συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη της αμυντικής ετοιμότητας.

Οι συζητήσεις των Υπουργών επικεντρώθηκαν στην ταχεία και αποτελεσματική κάλυψη των ελλείψεων σε στρατιωτικές ικανότητες, στην προτεραιοποίηση πανευρωπαϊκών έργων - σημαία, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας με την Ουκρανία.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλλας τόνισε ότι το σχέδιο ετοιμότητας περιλαμβάνει 9 τομείς ικανοτήτων, με τις χώρες μέλη να αναλαμβάνουν ηγεσία σε κάθε ένα. Επισήμανε ότι τα drones αποτελούν κοινή απειλή για όλες τις χώρες της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, και ότι η συνεργασία με την Ουκρανία είναι κρίσιμη για την επιτάχυνση των διαδικασιών προμήθειας και τη μείωση του κόστους. «Τα drones αποτελούν κεντρικό άξονα του σχεδίου επανεξοπλισμού της ΕΕ», τόνισε η Κάλας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την Ουκρανία για τη μείωση του κόστους και του χρόνου προμήθειας.

Πριν από τη συνεδρίαση, οι Υπουργοί Άμυνας των κρατών μελών τόνισαν τις δεσμεύσεις και τις προτεραιότητες των χωρών τους. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πίστοριους, δήλωσε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αεροπορικής άμυνας μέσω του προγράμματος "European Air Shield", του προγράμματος που στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου συστήματος αεροπορικής άμυνας, με προηγμένη τεχνολογία αισθητήρων και πλήρη διαλειτουργικότητα με το σύστημα διοίκησης και ελέγχου του ΝΑΤΟ. «Ο Ρώσος Πρόεδρος επιδεικνύει όλο και πιο επιθετική υβριδική συμπεριφορά. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας για ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων ούτε στιγμή,» τόνισε ο Πιστόριους.

Ο Φινλανδός Υπουργός Άμυνας, Άνττι Χέκανεν, δήλωσε ότι η Φινλανδία, με τα 1.300 χιλιόμετρα χερσαίων συνόρων με τη Ρωσία, είναι έτοιμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον χερσαίο τομέα. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η διαφάνεια στη χρηματοδότηση των νέων πρωτοβουλιών.

Ο Σουηδός Υπουργός Άμυνας, Παλ Γιόνσον, ανακοίνωσε ότι η Σουηδία θα συμβάλει με την τεχνογνωσία της σε χερσαίες επιχειρήσεις, συνδεσιμότητα και αεροπορική άμυνα μικρού-μεσαίου βεληνεκούς.

Ο Λετονός Υπουργός Άμυνας, Άντρις Σπρούντς, ανακοίνωσε ότι η Λετονία είναι έτοιμη να ηγηθεί στην ανάπτυξη drones, ένα τομέα στον οποίο η χώρα διαθέτει ήδη σημαντική τεχνογνωσία. Όπως ανέφερε: «Είμαστε ήδη μια δύναμη στον τομέα των drones. Τα drones είναι ένας από τους τομείς όπου, ως μικρή χώρα, μπορούμε να συμβάλουμε με γνώση, εμπειρία και πόρους».

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου των 27 υπογράμμισαν την ανάγκη για συντονισμένη δράση, καινοτομία και ενίσχυση της συνεργασίας με την Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες απειλές. Ειδικότερα, οι υπουργοί Άμυνας συζήτησαν πώς να καλυφθούν οι ελλείψεις σε στρατιωτικές δυνατότητες το συντομότερο δυνατό και αποτελεσματικότερα, σε ποια πανευρωπαϊκά εμβληματικά έργα θα πρέπει να επικεντρωθεί ο χρόνος και οι πόροι και το πώς να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία με την Ουκρανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ