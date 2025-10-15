Είναι το τέλος μιας εποχής για όσους πέρασαν πολύτιμα χρόνια της παιδικής τους ηλικίας περιμένοντας να ανακαλύψουν το τελευταίο μουσικό βίντεο, ανυπόμονοι να παρακολουθήσουν τα charts και να απολαύσουν όλη την ποπ κουλτούρα και τη μόδα που δημιούργησε το MTV.

Ο γίγαντας της ψυχαγωγίας Paramount Global ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση ότι μετά από 44 χρόνια συνεχούς μετάδοσης, ένας πολιτιστικός θεσμός θα ρίξει τους τίτλους τέλους οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Θα κλείσουν πέντε κανάλια: Τα MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, και στη συνέχεια σε Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αυστραλία και Βραζιλία.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω επιθετικών μέτρων περικοπής δαπανών από την Paramount Global, καθώς συγχωνεύεται με τη Skydance Media φέτος. Πέρα από τις οικονομικές πραγματικότητες, η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει επίσης το πώς οι συνήθειες των τηλεθεατών και των μέσων ενημέρωσης έχουν αλλάξει δραματικά εδώ και πολλά χρόνια, με τους λάτρεις της μουσικής να μεταναστεύουν προς τις ψηφιακές επιλογές.

Πράγματι, τα κοινωνικά δίκτυα και οι πλατφόρμες streaming αποτελούν σκληρό ανταγωνισμό, και τα τηλεοπτικά κανάλια δεν μπορούν να ακολουθήσουν, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν μια αίσθηση κοινότητας που έμενε ζωντανή εδώ και δεκαετίες, η οποία ωστόσο έχει πλέον αντικατασταθεί από πιο εξατομικευμένους τρόπους απόλαυσης της μουσικής.

Το κλείσιμο θα βάλει τέλος σε μια κληρονομιά της ποπ κουλτούρας που ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1981. O τίτλος του τραγουδιού «Video Killed The Radio Star» του συγκροτήματος Bungles, του πρώτου video clip που μεταδόθηκε στην ιστορία του MTV, έμελλε να αποδειχτεί προφητικός και για το ίδιο το κανάλι.

Από εκεί και πέρα, ακολούθησαν εμβληματικές στιγμές της ποπ κουλτούρας: η πρεμιέρα του βίντεοκλιπ «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) τον Δεκέμβριο του 1983, ο Ντέιβιντ Μπόουι (David Bowie) που υπερασπίστηκε τους μαύρους καλλιτέχνες στο MTV News, το πρωτοποριακό ριάλιτι σόου The Real World στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι Nirvana που έφεραν το grunge στο mainstream με τη συνεχή προβολή του βίντεοκλιπ «Smells Like Teen Spirit», η διαμάχη μεταξύ Κόρτνεϊ Λαβ (Courtney Love) και Μαντόνα (Madonna)…

Μετά τα πρώτα χρόνια του MTV, το κανάλι άρχισε να μεταδίδεται στην Ευρώπη το 1987. Εκπομπές όπως το MTV Unplugged έγιναν θεσμοί, με τα κανάλια, στο αποκορύφωμά τους, να μετατρέπουν τα προωθητικά βίντεο σε καλλιτεχνικές προσφορές, να λανσάρουν μουσικές καριέρες, να επιτρέπουν στις τάσεις της μόδας να ξεπερνούν τα σύνορα και να καθορίζουν την κουλτούρα της νεολαίας.

Μέχρι τη δεκαετία του 2010, η παραδοσιακή μουσική τηλεόραση είχε ξεπεραστεί με την άνοδο των κοινωνικών μέσων και την επικράτηση του streaming κατά παραγγελία.

Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, ο αποχαιρετισμός του MTV U.K. θα είναι σίγουρα δύσκολος για μερικούς, συμπεριλαμβανομένης της πρώην video jockey του MTV, Simone Angel, η οποία παραδέχτηκε στο BBC ότι ήταν «πραγματικά λυπημένη, και λίγο δύσπιστη, και ξέρω ότι αυτό ήταν αναμενόμενο εδώ και καιρό».

«Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς τους καλλιτέχνες και όλοι πρέπει να χορέψουμε ξανά και να ακούσουμε μουσική», συνέχισε η 53χρονη. «Και ξέρω ότι το κάνουμε αυτό online στις μικρές μας κοινότητες αλλά το MTV ήταν το μέρος όπου όλα συνυπήρχαν. Γι’ αυτό πραγματικά μου ραγίζει την καρδιά».

Μια ακόμα πρώην video jockey, η Jasmine Dotiwala έγραψε σε μια ανάρτηση στο X: «Το τέλος μιας πρωτοποριακής, μοναδικής εποχής. Το MTV, ο πρώτος 24ωρος μουσικός τηλεοπτικός σταθμός στον κόσμο, θα σταματήσει την προβολή μουσικών βίντεο στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από σχεδόν 40 χρόνια, όταν θα κλείσει πέντε κανάλια στο τέλος του έτους».

Από την πλευρά του, ο μουσικός Casey Rain έγραψε στο X: «Το MTV ήταν πολιτιστικά και πνευματικά νεκρό όταν σταμάτησε να μεταδίδει μουσικά βίντεο. Η εταιρική παρακμή αυτού που κάποτε ήταν το πιο “cool brand” που υπήρχε. Λυπηρό».

Το MTV θα συνεχίσει να υπάρχει μέσω ψηφιακών πλατφορμών και εκδηλώσεων όπως τα VMA και τα EMA. Ωστόσο, την τελευταία μέρα του 2025, η μουσική τηλεόραση όπως την γνώριζαν οι γενιές δεν θα υπάρχει πια.

Πηγή: euronews, E!news, newsweek, ERT