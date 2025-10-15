Το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε σήμερα, Τετάρτη, τη θέση του για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την παροχή πρόσθετης μακροοικονομικής βοήθειας στην Ιορδανία, υπό τη μορφή οικονομικής βοήθειας που παρέχει η ΕΕ σε χώρες της διεύρυνσης και της γειτονιάς της ΕΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών (MFA). Η πρόσθετη βοήθεια θα είναι ύψους €500 εκατ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου, η βοήθεια της ΕΕ θα συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας της Ιορδανίας και στη στήριξη του συνεχιζόμενου μεταρρυθμιστικού της προγράμματος, αντιμετωπίζοντας αυξανόμενες εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις, με στόχο την αποκατάσταση μιας βιώσιμης εξωτερικής χρηματοδοτικής κατάστασης για τη χώρα, υποστηρίζοντας έτσι την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη.

Η διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου έρχεται ως απάντηση στο αίτημα της Ιορδανίας για πρόσθετη στήριξη ήδη από τον Ιανουάριο του 2025, και θα παρέχεται με τη μορφή μακροπρόθεσμων δανείων, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. Η διάθεση της βοήθειας θα διαρκέσει δυόμισι έτη.

Η ΕΕ έχει ήδη παράσχει στην Ιορδανία €1,08 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω τριών προηγούμενων προγραμμάτων MFA από το 2013. Ενώ το τέταρτο πρόγραμμα MFA που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εκταμίευσε την πρώτη δόση των €250 εκατ. στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Η παροχή βοήθειας υπόκειται σε μνημόνιο συνεργασίας (MoU), το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ της Ιορδανίας και της Κομισιόν, με την καταβολή των δόσεων να συνδέεται αυστηρά με την πρόοδο της Ιορδανίας στις μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται στο MoU. «Επιπλέον, η Ιορδανία πρέπει να σεβαστεί τους δημοκρατικούς μηχανισμούς, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος», αναφέρει η ανακοίνωση. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση προόδου της χώρας είναι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) θα παρακολουθούν την εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης για όλη τη διάρκεια της μακροοικονομικής βοήθειας.

Η Ιορδανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει υψηλή ανεργία, χρόνια εξωτερικά ελλείμματα και αυξανόμενο δημόσιο χρέος, το οποίο έφτασε το 90,4% του ΑΕΠ το 2024, με την περιφερειακή αστάθεια στη Μέση Ανατολή να έχει επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά και τα εμπορικά ισοζύγια της Ιορδανίας. ΕΕ και Ιορδανία συνδέονται με Συμφωνία Σύνδεσης από το 2002, ενώ το 2022, υπέγραψαν τις προτεραιότητες συνεργασίας, οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και θα καθοδηγήσουν τη συνεργασία μέχρι το 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ