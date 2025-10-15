Η Apple ανακοίνωσε την Τετάρτη τα νέα μοντέλα MacBook Pro, iPad Pro και Vision Pro με αναβαθμισμένο τσιπ M5 που τους επιτρέπει να λειτουργούν πιο γρήγορα από τους προκατόχους τους.

Τα νέα μοντέλα MacBook Pro ξεκινούν από τα 1.599 δολάρια στις ΗΠΑ. Το iPad Pro 11 ιντσών ξεκινά από τα 999 δολάρια. Το τελευταίο Apple Vision Pro, το οποίο περιλαμβάνει Dual Knit Band, ξεκινά από τα 3.499 δολάρια.

Οι νέες συσκευές είναι διαθέσιμες για προπαραγγελία τώρα στις περισσότερες αγορές και θα κυκλοφορήσουν στις 22 Οκτωβρίου. Είναι οι τελευταίες προσθήκες της Apple στον φθινοπωρινό κατάλογο προϊόντων της.

Η εταιρεία κυκλοφόρησε τα μοντέλα iPhone 17 και Apple Watch Series 11 τον Σεπτέμβριο.

Το τρίμηνο του Δεκεμβρίου είναι το μεγαλύτερο της Apple σε πωλήσεις, λόγω των αγορών για τις γιορτές και τα Χριστούγεννα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία συνήθως ανανεώνει τα προϊόντα της με τις μεγαλύτερες πωλήσεις το φθινόπωρο. Φέτος, είναι επίσης το πρώτο πλήρες τρίμηνο πωλήσεων του iPhone 17, σημειώνει το CNBC.

Η νέα σειρά συσκευών τροφοδοτείται από το chip M5 της Apple, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει τετραπλάσια υπολογιστική απόδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο M4.

Ο Johny Srouji, ανώτερος αντιπρόεδρος της Apple για τις τεχνολογίες υλικού, δήλωσε σε ένα δελτίο τύπου ότι το «M5 προσφέρει τεράστια ώθηση στα φορτία εργασίας της τεχνητής νοημοσύνης».

Η ανακοίνωση της Τετάρτης έρχεται σε μια στιγμή που οι αναλυτές της Wall Street παρακολουθούν στενά τις νέες κυκλοφορίες της Apple για να δουν αν η εταιρεία αυξάνει τις τιμές ή απορροφά τα έξοδα που σχετίζονται με τους δασμούς που ανακοίνωσε και απείλησε να επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά στους ημιαγωγούς και την Κίνα.

Οι αρχικές τιμές για τα τελευταία μοντέλα M5 είναι οι ίδιες με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Αν και τα iPad και τα MacBook δεν είναι τόσο σημαντικά για την Apple όσο οι πωλήσεις iPhone, εξακολουθούν να αποτελούν τεράστιες επιχειρήσεις.

Η Apple ανέφερε πωλήσεις iPad ύψους 6,58 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίμηνο του Ιουνίου, μια μείωση 8% σε ετήσια βάση, την οποία η εταιρεία απέδωσε στις δύσκολες συγκρίσεις με το τρίμηνο του προηγούμενου έτους, όταν κυκλοφόρησαν τα νέα iPad Pro.

Οι πωλήσεις Mac το τρίμηνο του Ιουνίου ανήλθαν σε 8,05 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση 15% σε ετήσια βάση. Η Apple κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση αυτού που αποκαλεί το best-seller laptop της, το MacBook Air, νωρίτερα φέτος.

Η Apple δεν έχει δημοσιοποιήσει ποτέ τα στοιχεία για τα ακουστικά Vision Pro, αλλά αυτά περιλαμβάνονται μαζί με τις πωλήσεις Apple Watch και AirPods. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι τα έσοδα της εταιρείας από το Vision Pro είναι αμελητέα.

Τα MacBook, τα iPad και το Vision Pro μαζί είναι σημαντικά λιγότερα από τα έσοδα της Apple από το iPhone, τα οποία αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 47% των εσόδων της εταιρείας το τρίμηνο του Ιουνίου, με λίγο λιγότερα από 45 δισεκατομμύρια δολάρια.

