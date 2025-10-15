Καθώς η Άγκυρα προωθείται την πολιτική «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» και στη Βουλή λειτουργεί η Επιτροπή «Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφότητας και Δημοκρατίας», δηλώσεις από το παρασκήνιο του Κουρδικού επαναφέρουν τους εφιάλτες του καθεστώτος Ερντογάν με την Κύπρο να αναφέρεται ρητά από ένα κορυφαίο στέλεχος της PKK.

Ο Duran Kalkan, από τους ηγετικούς κύκλους της πρώην οργάνωσης PKK, επιτέθηκε ευθέως στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στον αρχηγό του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν τη «διαδικασία» που επικαλείται η οργάνωση και εκτοξεύοντας απειλές που περιλάμβαναν και την Κύπρο.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη δήλωση του κ. Μπαχτσελί ο οποίος, επικαλούμενος την έκκληση του Αμπτουλάχ Οτσαλάν της 27ης Φεβρουαρίου, ζήτησε το συριακό σκέλος (SDG/YPG) να προχωρήσει σε αφοπλισμό. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η συγκεκριμένη παρέμβαση, στο πλαίσιο των συζητήσεων για «αποτροπή της τρομοκρατίας» στην Τουρκίαμ, προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από την πλευρά των κρυμμένων οργανωτικών δομών.

Ο Kalkan κατηγόρησε μεταξύ άλλων την πολιτική ηγεσία στην Τουρκία για «κοροϊδία» και «παραπλάνηση» του κοινού, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή στη Βουλή «παίζει καθυστέρηση» και ότι η διαδικασία δεν προχωρά όσο θα έπρεπε. «Προσπαθούμε να λάβουμε μέτρα ώστε η διαδικασία να μην μπλοκάρει — κάνουμε ό,τι μπορούμε και αναζητούμε νέα βήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Στο πιο επιθετικό μέρος των δηλώσεών του, ο Kalkan στράφηκε εναντίον των διπλωματικών κινήσεων του Ερντογάν , αναφερόμενος στη συμμετοχή του στην σύνοδο του Σαρμ ελ-Σέιχ και υπονοώντας ότι οι τουρκικές επαφές έχουν σκοπό «συμφωνίες εις βάρος των Κούρδων». Ο Kalkan απείλησε σημειώνοντας «Ό,τι νομίζουν ότι θα πάρουν ως στήριξη, θα δουν τι θα τους φέρει — όπως είπαμε και πριν: η ουρά του ταύρου θα κοπεί στην Κύπρο. Τότε θα φανεί τι θα συμβεί σε ορισμένους».