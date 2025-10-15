Η Γερμανία στέλνει μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter για μόνιμη στάθμευση στην Πολωνία, με σκοπό -όπως λέγεται- τη φύλαξη του εναερίου χώρου της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ από «ρωσικές προκλήσεις».

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, λέγοντας πως τα γερμανικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στο πολωνικό αεροδρόμιο του Μάλμπορκ που βρίσκεται νότια της πόλης Ντάνσικ.

Όπως δηλώνει ο Πιστόριους, τα αεροσκάφη θα περιπολούν για την προστασία της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και πρόσθεσε πως «δεν πρέπει να χαλαρώσουμε ούτε ένα λεπτό απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα».

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε τον αριθμό των Eufofighters που θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

Μέχρι τώρα, γερμανικά αεροσκάφη συμμετέχουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου, όμως απογειώνονται από τη γερμανική βάση του Ροστόκ.

Είναι η πρώτη φορά που γερμανικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν μόνιμα σε πολωνικό αεροδρόμιο.

Στην νατοϊκή αποστολή προς προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου συμμετέχουν επίσης η Γαλλία, η Βρετανία, η Δανία και η Τσεχία.

Πηγή: ΚΥΠΕ