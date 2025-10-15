Ο υπουργός Ομοσπονδιακών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου της Έσσης, Μάνφρεντ Πεντς, επισκέφθηκε την Άγκυρα χθες 14 Οκτωβρίου, όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι και παρέστη στην εκδήλωση της γερμανικής πρεσβείας για την 35η επέτειο της επανένωσης της Γερμανίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τόσο ο Γερμανός αξιωματούχος όσο και η πρέσβης Σιμπίλε Καταρίνα Ζορκ υπογράμμισαν τον ρόλο της Τουρκίας ως αναπόσπαστου εταίρου στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Η Γερμανίδα πρέσβης, απευθυνόμενη στους παρισταμένους, τόνισε τη σημασία της τουρκικής παρουσίας και συνεργασίας στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα.

«Η παγκόσμια τάξη γύρω μας αλλάζει με ταχείς ρυθμούς. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τάσεις και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας σε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας, όπως την Τουρκία. Ο στρατηγικός μας εταίρος, η Τουρκία, είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, εταίρος των G20, ενεργό μέλος του ΟΗΕ, σημαντικός περιφερειακός παράγοντας και κρίσιμο μέλος αυτού του δικτύου από την άποψη των διμερών σχέσεων».

Από την πλευρά του, ο Μάνφρεντ Πεντς εξήρε την καθοριστική συμβολή των Τούρκων πολιτών στη σύγχρονη γερμανική ιστορία.

«Αν δεν ήταν η Τουρκία και οι Τούρκοι πολίτες, η πρόσφατη ιστορία της Γερμανίας θα ήταν αδιανόητη. Στη δεκαετία του 1960, πολλοί άνθρωποι ήρθαν εδώ για να χτίσουν μαζί μας την οικονομική ανάπτυξη. Μόχθησαν επί γενεές. Αν δεν ήταν αυτοί, η Γερμανία δεν θα ήταν η χώρα που είναι σήμερα. Η Έσση σήμερα είναι ένα από τα ισχυρότερα ομόσπονδα κρατίδια της Ευρώπης. Αυτό το οφείλουμε και στους Τούρκους συμπολίτες μας. Στην Έσση ζουν πάνω από 300.000 Τούρκοι. Πολλοί από αυτούς σήμερα είναι Γερμανοί πολίτες».

Γερμανική επίσκεψη υψηλού επιπέδου στην Τουρκία

Ο Τούρκος υφυπουργός, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, χαιρετίζοντας τα λόγια του Γερμανού αξιωματούχου, υπογράμμισε ότι η επανένωση της Γερμανίας αποτέλεσε «σημείο καμπής όχι μόνο για τον γερμανικό λαό αλλά και για την παγκόσμια ιστορία», προσθέτοντας πως: «Η Τουρκία και η Γερμανία εργάζονται από κοινού για την εξασφάλιση της σταθερότητας και την αύξηση της ευημερίας στην περιοχή μας και πέραν αυτής. Αυτές οι ισχυρές σχέσεις αναπτύσσονται και με την υψηλή συχνότητα των επισκέψεων υψηλού επιπέδου. Καθότι, στο προσεχές μέλλον θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις υψηλού επιπέδου από τη Γερμανία στη χώρα μας», όπως ανέφερε, αφήνοντας υπόνοιες για ηγετική επίσκεψη από το Βερολίνο.

Δίνοντας έμφαση στις οικονομικές σχέσεις, ο Μποζάι σημείωσε ακόμη πως «η Γερμανία είναι η χώρα προς την οποία η Τουρκία κάνει τις περισσότερες εξαγωγές. Ο όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών μας ανέρχεται σε 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Γερμανοί τουρίστες επισκέπτονται την Τουρκία. Μια άλλη σημαντική διάσταση των σχέσεών μας είναι η τουρκική κοινότητα που βρίσκεται στη Γερμανία. Η τουρκική κοινότητα στη Γερμανία αποτελεί ισχυρή γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών. Η τουρκική κοινότητα στη Γερμανία, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια, έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της Γερμανίας και έχει εμπλουτίσει την πολυεθνική δομή της κοινωνίας».