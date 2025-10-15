«Ο Τούρκος πρόεδρος έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει με τον Τραμπ»

Η σύνοδος κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από είκοσι ηγέτες, μεταξύ αυτών και οι Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέδειξε όχι μόνο μια διεθνή κινητικότητα προκειμένου να μπει τέλος σε έναν πόλεμο, αλλά και το εύθραυστο υπόβαθρο των προσωπικών σχέσεων που τη συνοδεύουν.



Ο Τούρκος αρθρογράφος της Χουριέτ, Αμπντουλκαντίρ Σελβί, που ταξίδεψε με τον πρόεδρο της Τουρκίας στο Σαρμ Ελ Σέιχ, περιέγραψε και σχολίασε τις επαφές που είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σελβί ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε για τον Ερντογάν εγκώμια ασυνήθιστα για τα διεθνή διπλωματικά ήθη.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ κάνει στον πρόεδρο Ερντογάν περισσότερα κομπλιμέντα από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη στον κόσμο. Θεωρεί τον Ερντογάν έναν αποφασισμένο και ισχυρό ηγέτη. Χωρίς τις προσπάθειες του Ερντογάν, ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει εκεχειρία στη Γάζα. Το σχέδιο Τραμπ δεν θα είχε καν εμφανιστεί στο τραπέζι».



Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ φεύγοντας από τη Σύνοδο είπε στον Ερντογάν: «Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επικοινωνούμε τηλεφωνικά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και ας μην παραμελήσουμε αυτή την τηλεφωνική διπλωματία».

Ο Σελβί επισήμανε, ωστόσο, πως η σχέση των δύο ανδρών δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα.

«Πώς βλέπει ο Ερντογάν τον Τραμπ;», σύμφωνα με τον Τούρκο αρθρογράφο;

«Ο Τραμπ έχει μια πρώτη θητεία και μια δεύτερη θητεία. Στην πρώτη θητεία, οι σχέσεις μας ήταν πολύ καλές, αλλά αυτή τη φορά ο Τραμπ είναι πολύ διαφορετικός. Η νίκη του Τραμπ επί του Μπάιντεν ήταν ένα κέρδος τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για εμάς. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι ο Ερντογάν έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει με τον Τραμπ». Η φράση αυτή, ειπωμένη από δημοσιογράφο που ανήκει στον φιλοκυβερνητικό Τύπο, αποκαλύπτει ότι η “φιλία” των δύο ηγετών δεν έχει ακόμη αποκρυσταλλωθεί· τα εύσημα δεν σημαίνουν και πρόοδο, αλλά απλώς την αρχή μιας συνεργασίας, γεμάτης όρους και ισορροπίες.