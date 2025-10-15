Ο δήμαρχος της Γάζας, Γιαχία Αλ Σάρατζ, ζήτησε βοήθεια από την Τουρκία, καλώντας την να στείλει τσιμέντο, κοντέινερ για προσωρινή στέγη και βαρέα μηχανήματα για την ανοικοδόμηση της πόλης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η Γάζα θα ξαναχτιστεί με μια «ανθεκτική, σχεδιασμένη και σύγχρονη» δομή, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τουρκία.

Σύμφωνα με το δήμαρχο, «η ανάγκη ταχείας παροχής υποστήριξης για επισκευές στέγης και υποδομών είναι επείγουσα, ιδίως πριν από τον χειμώνα».

Ανέφικτη η ανοικοδόμηση χωρίς ροή υλικών

Ο Αλ Σάρατζ προειδοποίησε ότι η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα παραμένει εξαιρετικά αργή, παρεμποδίζοντας κάθε προσπάθεια ανασυγκρότησης.

«Η εμπλοκή της Τουρκίας θα μπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία», ανέφερε, εκτιμώντας ότι αν η Άγκυρα αναλάβει ηγετικό ρόλο, «θα μπορούσε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ανοικοδόμηση της Γάζας».

Οι δρόμοι της Γάζας – προτεραιότητα ζωής

Πριν τη στέγη, απαιτείται η κίνηση. Η αποκατάσταση των αστικών συγκοινωνιών και η εκκαθάριση των δρόμων είναι η πιο επείγουσα ανάγκη, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

«Οι δρόμοι πρέπει να καθαριστούν για να επιτραπεί η κυκλοφορία ασθενοφόρων, δημοτικών οχημάτων και ομάδων πολιτικής άμυνας», ανέφερε, σημειώνοντας όμως ότι οι τρέχουσες εργασίες είναι περιορισμένες λόγω έλλειψης βαρέων μηχανημάτων και καυσίμων.

Η βροχή κινδυνεύει να γίνει νέα απειλή

Ο Αλ Σάρατζ προειδοποίησε ότι πρέπει επειγόντως να τοποθετηθούν κοντέινερ αντί για σκηνές στα προσωρινά καταφύγια, «διαφορετικά, ο κίνδυνος επιδημιών θα αυξηθεί σημαντικά σε χειμερινές συνθήκες», τόνισε.

Ο Δήμος της Γάζας έχει ήδη θέσει ως προτεραιότητα την εισαγωγή τσιμέντου, σωλήνων, μπαταριών, ηλιακών συλλεκτών και καυσίμων για την επισκευή κρίσιμων υποδομών.

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου το 83% των κτιρίων στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 17.734 καταστράφηκαν ολοσχερώς.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι μόνο η αποκατάσταση του συστήματος υγείας θα κοστίσει 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Νέα διοίκηση στη Γάζα μετά τον πόλεμο

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπέντρ Αμπντουλατί, δήλωσε στο Associated Press ότι «μια ομάδα 15 Παλαιστινίων τεχνοκρατών θα διοικήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο».Όπως είπε, οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί και έχει επιτευχθεί συμφωνία με την ισραηλινή πλευρά, με τη «διοικητική επιτροπή» να έχει εγκριθεί από όλες τις φατρίες στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Τόνισε μάλιστα εμφαντικά ότι «η Χαμάς δεν θα διαδραματίσει κανέναν ρόλο κατά τη μεταβατική περίοδο».

