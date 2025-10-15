Άλλο Γάζα, άλλο Ουκρανία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου σε σχέση με τις πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κλείσει ανοιχτά ζητήματα. Σημείωσε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία - της παραβίασης του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας, του εποικισμού, της επιβολής του ισχυρού, της άρσης της αδικίας, αλλά ότι οι συγκυρίες και οι παράμετροι είναι πολύ διαφορετικοί.

Κληθείς να σχολιάσει αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ Γάζας και Ουκρανίας όσον αφορά τις πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου, ο κ. Χρυσοστόμου σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αυτήν την κίνηση σε σχέση με τη Γάζα, «αλλά δεν σημαίνει ότι με αντίστοιχο τρόπο μπορεί να έχουμε και στα υπόλοιπα ζητήματα πρόοδο ή επίλυση».

«Άλλο Γάζα, άλλο Ουκρανικό, άλλο Κυπριακό», είπε ο κ. Χρυσοστόμου, προσθέτοντας ότι, μπορεί να υπάρχουν κοινά στοιχεία ως προς την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, της Κύπρου, τα θέματα εποικισμού στην Παλαιστίνη και στην Κύπρο, αλλά ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές.

Επεσήμανε ότι αυτό που έγινε στην Γάζα «δεν είναι συνολική συμφωνία ειρήνευσης, άσχετα αν ο Τραμπ το παρουσιάζει έτσι». «Στην ουσία είναι μία εκεχειρία με την ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων, κατάπαυση του πυρός, αλλά τώρα πάμε στα δύσκολα, με τρία μεγάλα κεφάλαια ανοιχτά», είπε. Σημείωσε ότι αυτά αφορούν στο θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς, «που δεν έχει καθοριστεί και δεν είναι ακόμα σίγουρο κατά πόσον έχει αυτή την πρόσθεση η Χαμάς και με ποιον τρόπο θα αποδεχτεί αφοπλισμό», την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων πλήρως από τη Γάζα, και τη δημιουργία μιας διοίκησης η οποία δεν θα προέρχεται από τη Χαμάς, για να μπορεί να αναλάβει με τη βοήθεια χρηματοδότησης την ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Άρα είμαστε σε μία κατάσταση εκεχειρίας, κατάπαυσης του πυρός και όχι συνολικής διευθέτησης της ειρήνευσης στην Γάζα. Και είμαστε πάρα πολύ μακριά από την επίλυση του Παλαιστινιακού, που το Παλαιστινιακό είναι ευρύτερο από τη Γάζα και έχει να κάνει με την δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους με βάση και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη», πρόσθεσε.

Συγκρίνοντάς το με το Ουκρανικό, είπε ότι «ενώ Γάζα και Ουκρανικό είναι θερμός πόλεμος, δεν είναι μια παγωμένη κρίση, εντούτοις η προσπάθεια του Τραμπ εκεί έδειξε ότι είμαστε πάρα πολύ ακόμα μακριά από μια κατάπαυση του πυρός και ακόμα και εκεχειρία. Ούτε καν αυτό δεν έγινε κατορθωτό στο Ουκρανικό - κατάπαυση του πυρός και εκεχειρία όπως έγινε στη Γάζα».

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου, όσον αφορά το Ουκρανικό, η προτεραιότητα είναι η εκεχειρία. «Αυτή τη στιγμή, όμως, ούτε η Ρωσική πλευρά, ούτε η Ουκρανική πλευρά επιθυμούν εκεχειρία. Τουναντίον, η Ουκρανία ζητά (πυραύλους) Tomahawk από τη Δύση, από το ΝΑΤΟ, από την Αμερική, για να είναι πιο ισχυροί, πιο ικανοί στην αντίσταση κατά της Ρωσίας. Άρα, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε στο Ουκρανικό», πρόσθεσε.

Σε σχέση με την ενδεχόμενη ανάμειξη του Αμερικανού Προέδρου στην επίλυση του Κυπριακού, ο κ. Χρυσοστόμου σημείωσε ότι στο Κυπριακό υπάρχει μια παγωμένη κρίση εδώ και 51 χρόνια.

«Για το Κυπριακό, επενδύσαμε 51 χρόνια, στα πλαίσια του ΟΗΕ, των ψηφισμάτων, του ρόλου του ΟΗΕ και ούτω καθεξής», είπε, προσθέτοντας ότι στην Γάζα, «η συμφωνία επιτεύχθηκε, χωρίς τα ΗΕ, χωρίς την ΕΕ, με εγγυητές το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο, και σε μεγάλο βαθμό με την επιβολή ισχύος του ισχυρού πάνω στον αδύνατο».

«Επιχειρείται μια παρόμοια λογική και στην Ουκρανία, με την επιβολή του ισχυρού που είναι η Ρωσία. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις. Εάν αντίστοιχα πράγματα λειτουργήσουν για την Κύπρο, θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δηλαδή, εκτός οργανισμού ΟΗΕ, χωρίς ρόλο της ΕΕ, σε πολύ μεγάλο βαθμό όπως βλέπουμε, όπως έγινε στην Γάζα, και με εγγυητές», πρόσθεσε, προσθέτοντας οτι αυτό είναι κάτι που η Κύπρος δεν θέλει.

Σημείωσε ότι έγινε «ένα πολύ θετικό βήμα» σε σχέση με τη Γάζα, αλλά ότι, αυτή τη στιγμή, «τα δεδομένα, ούτε του Ουκρανικού, ούτε του Κυπριακού, είναι τέτοια που να έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τέτοιου είδους λύσεις, όπως στη Γάζα».

Αναφερόμενος στην συμμετοχή της Κύπρου στην διάσκεψη για τη Γάζα στο Σαρμ ελ-Σέιχ, ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε ότι, το γεγονός ότι κλήθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, «είναι πάρα πολύ θετικό». «Το ότι μας αναγνωρίζουν κάποιο ρόλο, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε μηδενισμός, ούτε υπερβολές. Διαφορετικός ήταν ο ρόλος της Τουρκίας, σαφέστατα αναβαθμισμένος, με ρόλο και στις διαπραγματεύσεις και στην επόμενη μέρα, όσον αφορά τη Γάζα, αλλά και όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Ο δικός μας ρόλος είναι σε κάποιο άλλο επίπεδο ανάλογα με το μέγεθος μας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ