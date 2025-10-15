Υποψήφιος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές στο Ιράκ σκοτώθηκε σήμερα στην επαρχία της Βαγδάτης στην έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του, έγινε γνωστό από πηγή των δυνάμεων ασφαλείας.

«Βόμβα εξερράγη κάτω από το αυτοκίνητο του Σαφάα αλ Μασχαντάνι, που είναι μέλος του επαρχιακού συμβουλίου της Βαγδάτης και υποψήφιος για το Κοινοβούλιο. Αυτός σκοτώθηκε επιτόπου και τρεις από τους φρουρούς του τραυματίστηκαν σοβαρά», σημείωσε η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι βουλευτικές εκλογές προβλέπεται να διεξαχθούν στις 11 Νοεμβρίου. Ο Σαφάα αλ Μασχαντάνι είναι ο μοναδικός υποψήφιος στις εκλογές αυτές που έχει χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή του.

Σύμφωνα με την πηγή ασφαλείας, η επίθεση έγινε σήμερα το ξημέρωμα στην Ταρμιγέ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Βαγδάτης.

Ο Σαφάα αλ Μασχαντάνι ήταν υποψήφιος σουνιτικού συνασπισμού υπό τον επιχειρηματία Χάμις αλ Χάντζαρ και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μαχμούντ αλ Μασχαντάνι.

Ο συνασπισμός αυτός κατήγγειλε ένα «στυγερό έγκλημα», βλέποντας στην επίθεση αυτή «επέκταση της προσέγγισης του αποκλεισμού και της προδοσίας από τις δυνάμεις (...) της τρομοκρατίας, οι οποίες επιδιώκουν στο σύνολό τους να σιγήσουν τις ελεύθερες εθνικές φωνές».

Το ιρακινό κοινοβούλιο, το οποίο αποτελείται από 329 μέλη, κυριαρχείται από συνασπισμό σιιτικών φιλοϊρανικών κομμάτων.

Οι εκλογές του Νοεμβρίου είναι οι έκτες που διοργανώνονται μετά την αμερικανική εισβολή το 2003, που ανέτρεψε τον δικτάτορα Σαντάμ Χουσέιν.

Σύμφωνα με το σύστημα καταμερισμού της εξουσίας που ισχύει έκτοτε, το αξίωμα του πρωθυπουργού, το οποίο έχει σήμερα ο Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, αναλαμβάνει παραδοσιακά ένας σιίτης μουσουλμάνος, αυτό του προέδρου ένας Κούρδος και αυτό του προέδρου του κοινοβουλίου ένας σουνίτης μουσουλμάνος.

