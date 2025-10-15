Η Ρωσία έπληξε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων η περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

Η εταιρία διαχείρισης του ενεργειακού δικτύου Ukrenergo δήλωσε ότι η τροφοδοσία είναι περιορισμένη σε επτά περιοχές, οι περισσότερες εκ των οποίων στα ανατολικά. Η κρατική εταιρία αερίου Naftogaz δήλωσε ότι επλήγη θερμοηλεκτρικός σταθμός, χωρίς να κατονομάζεται.

Seven Ukrainian regions experienced emergency power outages after Russian drones struck energy facilities overnight.



Russia systematically targets power infrastructure to deprive Ukrainians of electricity and heating during cold months, attempting to break civilian morale.



Η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό και την ένταση των επιθέσεων στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα τις τελευταίες εβδομάδες, στοχοθετώντας εργοστάσια και εγκαταστάσεις αερίου.

Σε ανακοίνωση η Naftogaz δήλωσε ότι οι Ρώσοι έχουν επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αερίου τρεις φορές τις τελευταίες επτά ημέρες, μεταξύ των οποίων «κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεις» στις περιφέρειες του Χαρκόβου, του Σούμι και του Τσερνίχιβ.

Η Ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χριντσούκ δήλωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι η Ουκρανία θέλει να αυξήσει τις εισαγωγές της σε αέριο κατά 30% μετά τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα σε υποδομές αερίου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ