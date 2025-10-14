Έκκληση προς την κυβέρνηση και προς τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ να καταψηφίσουν το προτεινόμενο Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών (NZF) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) απευθύνει η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (ΚΕΠ), προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για ευρύτερη συναίνεση.

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι το προτεινόμενο πλαίσιο προγραμματίζεται να υιοθετηθεί στη συνεδρίαση MEPC ES.2 (14–17 Οκτωβρίου). Όπως σημειώνει, όπως είναι διατυπωμένο αυτή τη στιγμή, το NZF συνιστά "σοβαρή απειλή για τη ναυτιλία, την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ θέτει σε κίνδυνο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας".

Ουσιαστικά, σημειώνει ότι πρόκειται για έναν φόρο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που δεν μειώνει τις εκπομπές, αλλά μετακυλίει το κόστος στους τελικούς καταναλωτές, ενισχύοντας τον πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την ΚΕΠ, το NZF επιβάλλει υπερβολικές χρεώσεις, παρά την τρέχουσα έλλειψη ρεαλιστικών τεχνολογιών ή υποδομών που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση. Βασίζεται σε λεγόμενα «πράσινα» καύσιμα, μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο και συνθετικό LNG, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε βιομηχανική κλίμακα και απαιτούν περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια για την παραγωγή τους απ’ όση αποδίδουν.

"Αντί να μειώνει τις εκπομπές, το πλαίσιο αποσπά κρίσιμους οικονομικούς πόρους από την πραγματική τεχνολογική και ενεργειακή καινοτομία, επιβραδύνοντας έτσι τη μετάβαση σε καθαρότερες λύσεις", υπογραμμίζει η ΚΕΠ.

Επιπλέον, η Ένωση σημειώνει ότι πρόκειται για ένα δημοσιονομικό μέτρο με κοινωνικά άδικες συνέπειες. "Η ναυτιλία μεταφέρει πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος επιβληθεί στα πλοία θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στις τιμές όλων των αγαθών και υπηρεσιών, από τρόφιμα και φάρμακα έως πρώτες ύλες και ενέργεια", σημειώνει. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ΚΕΠ, θα είναι γενικευμένες αυξήσεις τιμών, υψηλότερο κόστος ζωής και εντεινόμενος πληθωρισμός.

Ακόμα, αναφέρει ότι το νέο πλαίσιο αποτελεί απειλή για τη βιωσιμότητα του στόλου και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με την Ένωση, η εφαρμογή του NZF θα οδηγήσει σε έλλειψη προσφοράς πλοίων, σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν ώριμες ναυπηγικές εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν το κενό. Ως αποτέλεσμα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ναυτιλίας της ΕΕ, θα αντιμετωπίσουν ανταγωνιστικές προκλήσεις, οδηγώντας σε οπισθοδρόμηση για την ΕΕ συνολικά.

Σύμφωνα με την ΚΕΠ, ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα συνεπαγόταν μόνιμη στρατηγική υποχώρηση της Ευρώπης και απώλεια ηγετικού ρόλου στη ναυτιλία, σοβαρή οικολογική ζημιά, καθώς η πρόωρη απόσυρση και αντικατάσταση πλοίων θα δημιουργούσε τεράστιες ποσότητες αποβλήτων και επιπλέον εκπομπές, αποσταθεροποίηση των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, με καθυστερήσεις, ελλείψεις προϊόντων και αυξημένα κόστη μεταφοράς και επιτάχυνση του πληθωρισμού και απώλεια αγοραστικής δύναμης σε ολόκληρη την Ευρώπη και, κατ’ επέκταση, παγκοσμίως.

Η ΚΕΠ υποστηρίζει, ακόμα, ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Αυτή τη στιγμή, το εισαγόμενο LNG φτάνει στην Ευρώπη σε τιμές που είναι ήδη υπερδιπλάσιες από τις εγχώριες τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. "Με την εφαρμογή του NZF, το κόστος αυτό προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, προκαλώντας άνοδο στις τιμές της ενέργειας, ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων και εμβάθυνση της ενεργειακής κρίσης με δυσανάλογες επιπτώσεις στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία", υπογραμμίζει.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Ένωση, η διεθνής ναυτιλία αποτελεί το πιο αποδοτικό και περιβαλλοντικά βιώσιμο μέσο μεταφοράς. "Μέσω τεχνολογικής καινοτομίας, επιχειρησιακής βελτιστοποίησης και συνεχών επενδύσεων, ο κλάδος έχει επιτύχει σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές, ακόμη και ενώ οι όγκοι μεταφορών έχουν πολλαπλασιαστεί".

Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών τονίζει ότι η ναυτιλία αποτελεί πυλώνα της κυπριακής οικονομίας και στρατηγικό τομέα για την Ευρώπη συνολικά. "Η Κύπρος, ως σημαντικό ναυτιλιακό κράτος, οφείλει να στηρίξει τον Ευρωπαίο καταναλωτή και να προωθήσει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου μηχανισμού κινήτρων για την απανθρακοποίηση, του οποίου οι πόροι θα επανεπενδύονται μεταξύ άλλων στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Παράλληλα, πρέπει να απορρίψει άδικα, αναποτελεσματικά και επιζήμια φορολογικά σχήματα δισεκατομμυρίων ευρώ (περιφερειακά ή μη), τα οποία στερούνται εμπειρίας και σαφών διαδικασιών για τη διαχείριση των σχετικών πόρων", αναφέρει.

Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών υποστηρίζει παγκόσμιες πολιτικές ουσιαστικής περιβαλλοντικής προόδου υπό την αιγίδα του IMO και καλεί την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ να καταψηφίσουν το τρέχον Πλαίσιο NZF, ώστε να δοθεί χρόνος για συναίνεση από τους βασικούς φορείς. "Κάθε λύση πρέπει να βασίζεται στην έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και ρεαλιστικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις που προστατεύουν τους ανθρώπους, την οικονομία, το περιβάλλον και τη βιομηχανία, χωρίς να συνθλίβουν τις οικονομίες και τους καταναλωτές", καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΕΠ.