Ένας έντονος διάλογος και μια ακόμη πιο έντονη χειραψία καταγράφηκε από τις κάμερες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Εμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Αιγύπτου για τη Γάζα.

Τραμπ και Μακρόν έσφιγγαν τα χέρια τους για περίπου 30 δευτερόλεπτα, σαν να πάλευαν, ενώ είχαν και μια έντονη, χαμηλόφωνη συζήτηση μεταξύ τους.

Μια επαγγελματίας αναγνώστης χειλιών εκτιμά πως οι δύο ηγέτες ενδέχεται να αντάλλαξαν διακριτικές απειλές και κατηγορίες ο ένας προς τον άλλον πριν συμφωνήσουν να συνεχίσουν τη συζήτηση πίσω από κλειστές πόρτες.

«Χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;» ρώτησε ο Τραμπ τον Μακρόν, σύμφωνα με την ειδικό Νικόλα Χίκλινγκ, που ανέλυσε στην Daily Mail τι είπαν οι δύο ηγέτες.

Ο Μακρόν του απάντησε κάτι που δεν φάνηκε στην κάμερα, με τον Τραμπ να του ρωτά «είσαι ειλικρινής;».

«Φυσικά» του απαντά ο Γάλλος ηγέτης.

Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσφιξε τη λαβή του γύρω από την παλάμη του Μακρόν πριν απαντήσει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη». Σε αυτό το σημείο ο Γάλλος πρόεδρος έστρεψε το βλέμμα του προς τα κάτω.

Μιλώντας αργά και καθαρά, ο Τραμπ του λέει: «Κάνω ειρήνη».

Ο Μακρόν αγγίζει τότε το χέρι του Αμερικανού προέδρου και απαντά: «Έλα τώρα», ενώ ο Τραμπ τον αγνοεί και σφίγγει πιο δυνατά.

«Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν άλλους», συνεχίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Κατάλαβα. Θα το δούμε αυτό», απαντά ο Μακρόν, πριν λάβει μια αυστηρή προειδοποίηση από τον Τραμπ: «Θα δεις τι θα συμβεί». «Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν' το. Θα τα πούμε σε λίγο», κατέληξε ο Αμερικανός ηγέτης.

President Trump literally treats French President Macron like a little bitch🤣



Macron tried to get away multiple times & Trump wouldn’t let him. Macron even looks at his hand at one point, Trump points to the camera & Macron poses 🤣



pic.twitter.com/53FcGYp5zD — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) October 13, 2025

Διαβάστε επίσης: Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Με πληροφορίες από Σκάι