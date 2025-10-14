Φάλαγγα μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης με drones και πυρά πυροβολικού στην περιοχή της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν σχολιάζοντας ότι είναι θαύμα που δεν υπάρχουν θύματα.

Ο ουκρανός κυβερνήτης κατηγόρησε τη Ρωσία για τρομοκρατία κατά την επίθεση κατά των λευκών φορτηγών που έφεραν τα διακριτικά του ΟΗΕ και μετέφεραν βοήθεια με προορισμό τους ουκρανούς πολίτες.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Ολεξάντρ Προκούντιν δείχνει κατεστραμμένο φορτηγό με τα διακριτικά WFP (Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα) του ΟΗΕ πεσμένο σε αγρό.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα της Μπιλοζέρκα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τον Δνείπερο που ορίζει τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή.

Ο ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση. «Τέτοιες επιθέσεις είναι απολύτως απαράδεκτες. Τα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν πρέπει να γίνονται στόχος επιθέσεων», δηλώνει ο Ματίας Σμάλε, συντονιστής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για την Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα κατήγγειλε «μία νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από τη Ρωσία, απόδειξη της απόλυτης περιφρόνησης της Μόσχας προς τις ζωές των πολιτών και τις διεθνείς της υποχρεώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters