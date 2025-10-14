Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανέβαλε την προγραμματισμένη ψηφοφορία για το αν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί διχασμό μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε την αναβολή της ψηφοφορίας σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, επικαλούμενη τις «πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή».

Η ψηφοφορία επρόκειτο να διεξαχθεί τον Νοέμβριο, σε διαδικτυακή συνεδρίαση, ωστόσο η EBU αποφάσισε να μεταφέρει τη συζήτηση σε δια ζώσης συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Δεν έχει διευκρινιστεί αν τότε θα πραγματοποιηθεί τελικά και η επίμαχη ψηφοφορία.

Αντιδράσεις και διχασμός στην Ευρώπη

Η συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα. Ήδη, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία έχουν δηλώσει ότι ενδέχεται να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό εφόσον το Ισραήλ συμμετάσχει.

Η ολλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση AvroTros είχε ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο ότι η στάση της δεν θα αλλάξει ακόμη κι αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, υπογραμμίζοντας ότι θα επανεξετάσει τη συμμετοχή της μόνο «σε επόμενα χρόνια, ανάλογα με τις εξελίξεις».

Αντίθετα, η Αυστρία, που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2026 στη Βιέννη, χαιρέτισε την απόφαση του EBU να καθυστερήσει τη διαδικασία, καλώντας τα κράτη να μην προχωρήσουν σε μποϊκοτάζ. Η Υπουργός Εξωτερικών Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ δήλωσε ότι «η Eurovision και οι τέχνες δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για κυρώσεις».

Το Ισραήλ υπερασπίζεται τη θέση του

Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan έχει ήδη υποστηρίξει ότι το Ισραήλ πρέπει να παραμείνει μέρος του διαγωνισμού, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «έναν από τους πιο μακροχρόνιους, δημοφιλείς και επιτυχημένους συμμετέχοντες στην ιστορία της Eurovision».

Στον τελευταίο διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας, η Γιουβάλ Ραφαέλ κατέλαβε τη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη βαθμολογία του κοινού, αν και η Αυστρία ανακηρύχθηκε τελικά νικήτρια μετά τη συνυπολόγιση των ψήφων της κριτικής επιτροπής.

Το πολιτικό πλαίσιο

Η απόφαση της EBU έρχεται λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωση 20 Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων, έπειτα από κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Η ένταση παραμένει υψηλή, ενώ το θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision έχει μετατραπεί σε ευρύτερη πολιτιστική και ηθική συζήτηση γύρω από το αν ο διαγωνισμός —που αυτοπροσδιορίζεται ως «απολιτικός»— μπορεί να μείνει πράγματι εκτός πολιτικών συγκρούσεων.

Διαβάστε επίσης: Γενέθλια για την Cardi B: «Νιώθω τυχερή και ευλογημένη»

Πηγή: CNN Greece