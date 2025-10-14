Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσφορία του για τη φωτογραφία του ίδιου στο εξώφυλλο του περιοδικού Time, η οποία συνόδευε ένα άρθρο σχετικά με την ειρηνευτική του συμφωνία για τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ αποκάλεσε τη φωτογραφία ως «τη χειρότερη όλων των εποχών», σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Μου εξαφάνισαν τα μαλλιά»



«Το περιοδικό Time έγραψε ένα σχετικά καλό άρθρο για εμένα, αλλά η φωτογραφία ίσως είναι η χειρότερη όλων των εποχών», αναφέρει ο Τραμπ στην ανάρτησή του σήμερα, Τρίτη.



«Μου “εξαφάνισαν” τα μαλλιά και μετά έβαλαν κάτι να κρέμεται πάνω από το κεφάλι μου που έμοιαζε σαν κορόνα που αιωρείται, αλλά πάρα πολύ μικρή. Πολύ περίεργο», δήλωσε, ισχυριζόμενος ότι είναι «άξιο αναφοράς» το πόσο κακή είναι η εν λόγω εικόνα.

Το εξώφυλλο του Time, το οποίο κυκλοφόρησε χθες, Δευτέρα, με την επικεφαλίδα «Ο θρίαμβός του», περιλαμβάνει μια φωτογραφία του Τραμπ η οποία έχει τραβηχτεί από χαμηλά και δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο να κοιτάζει προς τα πάνω υπό το έντονο φως του ήλιου.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Το συγκεκριμένο τεύχος αποτελεί την αναγνώριση αυτού που το περιοδικό περιγράφει ως «επίτευγμα [που αποτελεί] σήμα κατατεθέν της δεύτερης θητείας Τραμπ», καθώς και ως ένα «στρατηγικό σημείο καμπής» για τη Μέση Ανατολή.Σημειώνεται ότι το περιοδικό τον είχε αρκετές φορές στο εξώφυλλο, μερικές φορές μάλιστα με μη κολακευτικό τρόπο, αλλά τον έχει επιλέξει επίσης δύο φορές ως «Πρόσωπο της Χρονιάς».

Πηγή: cnn.gr