Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι οι πέντε Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί, αφού πλησίασαν τις δυνάμεις στην ανατολική συνοικία Σατζάγια (Shejaiya) της Πόλης της Γάζας, είχαν περάσει τη λεγόμενη “Κίτρινη Γραμμή”, μέχρι την οποία ο στρατός είχε αποσυρθεί στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγιναν προσπάθειες να διαλυθούν οι ύποπτοι, ωστόσο αυτοί αρνήθηκαν να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα ο IDF να ανοίξει πυρ για να «απομακρύνει την απειλή».

Ο στρατός διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι ύποπτοι ή άλλοι ένοπλοι κατάφεραν να παραβιάσουν στρατιωτικό στρατόπεδο στην περιοχή.

«Ο IDF καλεί τους κατοίκους της Γάζας να τηρούν τις οδηγίες του και να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



