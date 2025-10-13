Τι θα μπορούσε να συνδέσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την Τζόρτζια Μελόνι, την ειρήνη στη Γάζα και τον Εμμανουέλ Μακρόν; Ένα... τσιγάρο!

Και όμως, ο σπαρταριστός διάλογος του Τούρκου προέδρου με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, που προκάλεσε την... παρέμβαση του Γάλλου προέδρου στο περιθώριο της Συνόδου για τη Γάζα στην Αίγυπτο, είναι το θέμα που κυριάρχησε -μεταξύ πολλών άλλων- σε επίπεδο παρασκηνίου.

Όταν ο Ερντογάν αντάλλαξε χειραψία, φέρεται να είπε στη Μελόνι: «Πρέπει να βρω έναν τρόπο να σου κόψω το κάπνισμα». Γνωστός για την αντικαπνιστική του εκστρατεία, ο Τούρκος πρόεδρος προφανώς θέλησε να... βοηθήσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό, να κόψει τις... κακές συνήθειες.

Στο σημείο αυτό παρεμβάλλεται ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος... μάλλον κάτι ήξερε παραπάνω από τον Τούρκο ομόλογό του, λέγοντας: «Αυτό είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον...».

Η απάντηση της Μελόνι, ωστόσο, ήταν ενδεικτική του εκρηκτικού χαρακτήρα της: «Ξέρω, ξέρω... αλλά δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν».

Erdogan to Meloni;



“You look good! But I have to make you quit smoking”



pic.twitter.com/Ksjxsp6oZM — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 13, 2025



Πηγή: skai.gr