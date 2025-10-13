Εγκώμια στο Ερντογάν εξήρε ο πρόεδρος Τραμπ στο περιθώριο της συνάντησης στην Αίγυπτο.

Αρχικά ο Τραμπ ανέφερε ότι «ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί».

Πρόσθεσε ακολούθως ότι «έχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο».

«Είναι σκληρός τύπος, αλλά είναι φίλος μου και πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι» είπε στην συνέχεια.

Καταληκτικά ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «όταν το ΝΑΤΟ έχει προβλήματα μαζί του, με καλούν. Μιλάω στον Ερντογάν και ποτέ δεν απογοητεύει. Είναι καταπληκτικός. Σ' ευχαριστώ για τη φιλία σου».



