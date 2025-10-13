Η σύνοδος κορυφής για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ πήρε απρόσμενη διπλωματική τροπή, καθώς η παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού προκάλεσε αναταραχή στο παρασκήνιο και δη στην Άγκυρα, που δεν ήθελε επ’ ουδενί ένα... συναπάντημα με τον Νετανιάχου ακόμη και σε ουδέτερο έδαφος.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ρεπορτάζ, μετά τις αναφορές το πρωί ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής που διοργανώνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αίγυπτο, το αεροπλάνο του Ταγίπ Ερντογάν παρέκαμψε τον διάδρομο προσγείωσης στο Σαρμ Ελ Σέιχ και το αεροσκάφος του προσγειώθηκε μόνο αφότου το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρισκόταν τελικά στη σύνοδο.

Το επεισόδιο επιβεβαιώνει Τούρκος αξιωματούχος που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNNTurk, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα αντέδρασε άμεσα.

«Η Τουρκία ενημέρωσε άμεσα τις ΗΠΑ ότι ο Νετανιάχου δεν πρέπει να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Αιγύπτου», ανέφερε ο Τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος πρόσθεσε ότι η πιθανότητα παρουσίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού «οδήγησε τον Ερντογάν και άλλους μουσουλμάνους ηγέτες να σκεφτούν να μποϊκοτάρουν τη σύνοδο».

Διαβάστε επίσης: LIVE/Τράμπ: Θα είναι μια χρυσή εποχή για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή