«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να περιορίσουν της δηλώσεις, να προχωρήσουν μπροστά ενωμένες και να επικεντρωθούν στην ουσία της υλοποίησης αυτού του σύνθετου έργου, αφήνοντας πίσω διγλωσσία και αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα», σημειώνουν πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού.





Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, την επόμενη ημέρα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας η μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης στον ΑΔΜΗΕ, που εκκρεμούσαν δύο χρόνια ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γιόργκενσεν για το θέμα αυτό.

«Η ελληνική πλευρά τηρεί σήμερα αυτά που συμφωνήθηκαν μόλις πριν λίγες ημέρες, εργάζεται για την επίλυση των πολύπλευρων τεχνικο-οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων ενός έργου που ήδη έχει πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση και δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται παραπάνω με πισωγυρίσματα», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.



