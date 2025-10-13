Η Τουρκία παρουσίασε λεπτομερώς το HERIKKS 600, τον «ηλεκτρονικό εγκέφαλο» του τουρκικού συστήματος αεράμυνας, γνωστού ως Ατσάλινος Θόλος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Fire Free 2025». Το σύστημα προσφέρει σε μία μόνο οθόνη μια πλήρη απεικόνιση του εναέριου χώρου, ενώ δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση: υπολογίζει μέσα σε δευτερόλεπτα ποια απειλή πρέπει να αντιμετωπιστεί, με ποιο όπλο και πότε.

Πρόκειται για το «σύστημα των συστημάτων», ένα δίκτυο που ενοποιεί ραντάρ και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, δίνοντας στους επιτελείς τη δυνατότητα να βλέπουν και να ελέγχουν κάθε κίνηση στον ουρανό. Το HERIKKS 600 υπολογίζει αυτόματα ποιο οπλικό σύστημα είναι καταλληλότερο για κάθε επίθεση — μια διαδικασία που σε περίπτωση ταυτόχρονων επιθέσεων εξοικονομεί κρίσιμα δευτερόλεπτα και καθορίζει την αποτελεσματικότητα της άμυνας.

Η πιο σύγχρονη εκδοχή του συστήματος

Το HERIKKS 600 μπορεί να συνδεθεί με όλα τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων — είτε πρόκειται για ραντάρ, κινητές μονάδες, πυραυλικές συστοιχίες ή κέντρα διοίκησης. Όπως αναφέρεται στα τουρκικά ΜΜΕ, από το 2001, το σύστημα εξελίσσεται συνεχώς και σήμερα εμφανίζεται στο πεδίο στην πιο εξελιγμένη μορφή του.





Απόφαση μέσα σε δευτερόλεπτα

Το HERIKKS 600 δεν είναι απλώς λογισμικό. Διαθέτει «σύστημα υποστήριξης αποφάσεων» που επιτρέπει στους επιτελείς να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο ποια ενέργεια είναι καταλληλότερη σε περίπτωση επίθεσης. Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος, «το HERIKKS είναι το μυαλό που θα συντονίζει τα μάτια (ραντάρ) και τα χέρια (πυραύλους) του θόλου».

Η ενοποίηση όλων των αμυντικών συστημάτων κάτω από μια κοινή πλατφόρμα αποτελεί για την Άγκυρα βήμα προς την πλήρη «κυριαρχία του ουρανού», όπως αρέσκονται να λένε κυβερνητικά στελέχη στην Τουρκία.

Πίσω από την αεροπορική ασπίδα

Ο Ατσάλινος Θόλος, σχεδιασμένος για την προστασία του τουρκικού εναέριου χώρου από κάθε απειλή, ενσωματώνει ένα εκτεταμένο φάσμα συστημάτων: Ihtar, Sahin, Gökberk, Korkut, Gurz, Alp, Hisar-a, Hisar-o, Siper, Alp 300-g ve 100-g, αλλά και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου όπως Puhu και Redet. Το έργο συντονίζεται από την Προεδρία της Αμυντικής Βιομηχανίας και υλοποιείται με τη συνεργασία των Άσελσαν, Ρόκετσαν, Τούμπικατ και των Βιομηχανιών Μηχανημάτων και Χημικών (MKE).

Σμήνος “καμικάζι”

Κατά την εκδήλωση του «Fire Free», οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις παρουσίασαν και μια άλλη όψη του νέου δόγματος: τη συνδυασμένη δράση μη επανδρωμένων συστημάτων. Ένα σμήνος δώδεκα UAVs τύπου KARGU, απογειώθηκε αυτόνομα, επικοινώνησε μεταξύ του και εξαπέλυσε επίθεση-σμήνος με απόλυτη επιτυχία.