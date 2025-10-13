Μικρή ένταση σημειώθηκε στην αίθουσα της Κνεσέτ κατά την διάρκεια της ομιλίας Τραμπ

Αραβικά μέλη της Κνεσέτ Αϊμάν Οντέ και Όφερ Κασίφ απομακρύνθηκαν από την αίθουσα, αφού ύψωσαν μια πινακίδα με τη λέξη «γενοκτονία» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ.

Ο  Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απομάκρυνση πολύ αποτελεσματική.