Μικρή ένταση σημειώθηκε στην αίθουσα της Κνεσέτ κατά την διάρκεια της ομιλίας Τραμπ
Αραβικά μέλη της Κνεσέτ Αϊμάν Οντέ και Όφερ Κασίφ απομακρύνθηκαν από την αίθουσα, αφού ύψωσαν μια πινακίδα με τη λέξη «γενοκτονία» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ.
Hadash-Ta’al MKs Ayman Odeh and Ofer Cassif removed from Trump’s speech after holding up signs calling to “recognize Palestine.”— Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025
Trump quips that the ejection was “very efficient.” pic.twitter.com/0tvs7JbSAS
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απομάκρυνση πολύ αποτελεσματική.
BREAKING: Watch as a protester charges towards Donald Trump during his speech at the Knesset before being bundled out by security pic.twitter.com/u5e5r6LP3u— GB News (@GBNEWS) October 13, 2025
WILD FOOTAGE 🔴— Open Source Intel (@Osint613) October 13, 2025
Trump, responding to the attempted protest by far-left MKs Ofer Kasif and Terror supporter Ayman Odeh, said, “That was very efficient.” The entire Knesset chamber erupted in laughter and applause. pic.twitter.com/0IhwCcM0ZM
ABD Başkanı Trump'ı protesto ettiği için İsrail Meclisi'nden atılan Filistin asıllı İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Ayman Odeh:— Sabah (@sabah) October 13, 2025
Tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için Genel Kurul'dan atıldım: Filistin devletini tanıyın (Recognize Palestine! ) pic.twitter.com/e0EMPs8slV