Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Telegraph, ο 19χρονος Μπαρόν Τραμπ, γιος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξετάζεται για θέση στο διοικητικό συμβούλιο της νέας αμερικανικής εταιρείας TikTok, που δημιουργήθηκε μετά τη συμφωνία διαχωρισμού της εφαρμογής από την κινεζική εταιρεία ByteDance.

Η πληροφορία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επικύρωση της πολυαναμενόμενης συμφωνίας εξαγοράς της TikTok U.S. από αμερικανικό επενδυτικό σχήμα, στο οποίο συμμετέχουν εταιρείες όπως η Dell Technologies, ο Murdoch Group και η Oracle. Η συμφωνία αυτή θεωρείται κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του Τραμπ για «τεχνολογική κυριαρχία» των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

Αν και ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει επίσημα το δημοσίευμα, κύκλοι κοντά στην αμερικανική διοίκηση αναφέρουν ότι ο νεαρός Τραμπ «έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την επιχειρηματική στρατηγική».

Η πιθανή τοποθέτησή του στο νέο διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις περί νεποτισμού, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που μέλος της οικογένειας Τραμπ αναλαμβάνει επίσημο ρόλο σε εταιρεία που συνδέεται άμεσα με κυβερνητική απόφαση.