Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν μετωπικά σήμερα το πρωί στην ανατολική Σλοβακία προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών--εκ των οποίων οι δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση-- ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Το ένα από τα δύο τρένα εκτροχιάστηκε μετά τη σύγκρουση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ρόζναβα λίγο μετά τις 10 το πρωί τοπική ώρα, ανακοίνωσε η σλοβακική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα.

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι τα τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και γίνονται μια γραμμή και ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Από την πλευρά της, η αστυνομία δήλωσε ότι η σύγκρουση σημειώθηκε μπροστά από μια σήραγγα κοντά στο χωριό Τζαμπλόνοφ ναντ Τούρνου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.

Πλάνα που ανέβασε η αστυνομία στη σελίδα της στο Facebook δείχνουν τη μηχανή του τρένου και ένα βαγόνι που έχουν εκτροχιαστεί και βρίσκονται στην πλευρά ενός λόφου ενώ σε κοντινή απόσταση διασώστες δίνουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο διέταξε τη διενέργεια έρευνας, ενώ αξιωματούχοι λένε ότι το δυστύχημα πιθανόν να προκλήθηκε από ανθρώπινο σφάλμα.

