Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι «εάν ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιλύσει τη σύγκρουση, αυτό θα τελειώσει άσχημα γι’ αυτόν».

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Μεντβέντεφ ειρωνεύτηκε τον Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «επιχειρηματία-ειρηνοποιό» και υποστηρίζοντας ότι εάν μιλά για αποστολή πυραύλων τύπου “Tomahawk”, τότε «η φράση του είναι λανθασμένη, γιατί η αποστολή αυτών των πυραύλων θα έχει κακό τέλος για όλους – και πρώτα απ’ όλα για τον ίδιο τον Τραμπ».

Ο Ρώσος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε πραγματικό χρόνο αν οι πύραυλοι αυτοί φέρουν συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές, καθιστώντας κάθε τέτοια εκτόξευση πράξη που θα εκλαμβάνεται ως πυρηνική επίθεση των ΗΠΑ.







«Πώς πρέπει να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς έτσι», έγραψε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντίδρασης.

Ο Μεντβέντεφ κατέληξε με σαρκασμό ότι «ίσως πρόκειται απλώς για άλλη μια κενή απειλή από κάποιον που διαπραγματεύεται πολύ καιρό υπό την επήρεια κοκαΐνης», ενώ ειρωνεύτηκε τις κινήσεις των ΗΠΑ λέγοντας: «Ξέρετε πώς πάει αυτό — ένα υποβρύχιο εμφανίζεται ξαφνικά στις στέπες της Ουκρανίας».

Η ανάρτηση έρχεται τη στιγμή που η Ουάσιγκτον εντείνει τις επαφές με το Κίεβο ενόψει πιθανής νέας