Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι 7 όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς διέσχισαν τα σύνορα και βρίσκονται εντός του ισραηλινού εδάφους, όπως και ότι ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ'οδόν για άλλο σημείο συνάντησης στη Γάζα για να παραλάβει κι άλλους ομήρους.

"Ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ'οδόν για άλλο σημείο συνάντησης εντός του νοτίου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας, όπου θα του παραδοθούν όμηροι", σημείωσε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, το Ισραήλ αναμένει σήμερα την επιστροφή των 20 εν ζωή ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπως και αδιευκρίνιστου ακόμη αριθμού σορών ομήρων. Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

LIVE: Έφτασε στο Ισραήλ ο Τραμπ - Σε εξέλιξη η απελευθέρωση των ομήρων

Παράλληλα και αξιωματούχος που μετέχει στην επιχείρηση δήλωσε στο Reuters ότι η δεύτερη οχηματοπομπή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού μετακινείται στη Γάζα για να παραλάβει Ισραηλινούς ομήρους από την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς σε δεύτερο σημείο συνάντησης.

Παράλληλα το Φόρουμ των οικογενειών Ισραηλινών ομήρων σημείωσε σήμερα πως ο αγώνας του "δεν έχει τελειώσει" και "δεν θα σταματήσει" έως ότου όλοι οι όμηροι και οι σοροί ομήρων επιστρέψουν στο Ισραήλ, ενώ ταυτοχρόνως εξέφρασε τη χαρά του για την απελευθέρωση το πρωί των 7 ομήρων στη Γάζα.

"Ύστερα από 738 ημέρες αγωνίας σε αιχμαλωσία, οι Όμρι Μιράν, Ματάν Άνγκρεστ, Ζιβ Μπέρμαν, Γκάλι Μπέρμαν, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, Αλόν Οχέλ και Εϊτάν Μορ επιστρέφουν σε μας για να αγκαλιάσουν τις οικογένειές τους που αγωνίστηκαν ακούραστα για την απελευθέρωσή τους, τους φίλους τους και ένα ολόκληρο έθνος που πίστεψε και αγωνίστηκε γι'αυτή την ημέρα", σημείωσε σε ανακοίνωσή της η βασική οργάνωση συγγενών ομήρων.

"Ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει. Δεν θα σταματήσει έως ότου και ο τελευταίος όμηρος βρεθεί και παραδοθεί για να ταφεί με αξιοπρέπεια. Είναι ηθικό μας καθήκον. Μόνον τότε ο λαός του Ισραήλ θα είναι πλήρης", προστίθεται στο κείμενο.

Σύμφωνα με το Φόρουμ, αλλά και δηλώσεις από πηγές της Χαμάς στο AFP, Ισραηλινοί όμηροι που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί είχαν σήμερα βιντεοκλήση με τις οικογένειές τους.

Το Φόρουμ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες συγγενών των Μάταν Ζανγκάουκερ, Νιμρόντ Κοέν και Άριελ και Νταβίντ Κούνιο --ομήρων, οι οποίοι σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές δεν έχουν ακόμη αφεθεί ελεύθεροι, από την ώρα της βιντεοκλήσης, καθώς αναμένεται η απελευθέρωσή τους σήμερα το πρωί.

Πηγές στους κόλπους της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο AFP ότι έγιναν οι κλήσεις αυτές, χωρίς να δώσουν περισσότερες διευκρινίσεις ούτε για τους λόγους ούτε για το πότε έγιναν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ - AFP