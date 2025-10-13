Το Πόρτλαντ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο των διεθνών μέσων την Κυριακή, όταν εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους εντελώς γυμνοί ή σχεδόν γυμνοί, συμμετέχοντας σε μια «έκτακτη» εκδοχή της ετήσιας World Naked Bike Ride — αυτή τη φορά, ως πράξη πολιτικής διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ.

Η ποδηλατική πορεία συνδέθηκε με τις πολύημερες διαδηλώσεις έξω από το κέντρο κράτησης μεταναστών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Όρεγκον, όπου πολίτες συγκρούονται καθημερινά με τις ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας.

Πολλοί από τους διαδηλωτές επέλεξαν να εκφράσουν τη διαφωνία τους με χιουμοριστικό και ειρωνικό τρόπο, φορώντας φουσκωτές στολές βατράχων, μονόκερων, αξολότλ και μπανανών. Στόχος, όπως είπαν, ήταν να δείξουν ότι η αντίσταση μπορεί να είναι ταυτόχρονα σοβαρή και δημιουργική.





Η παρουσία των γυμνών ποδηλατών προσέλκυσε πλήθος κόσμου, μετατρέποντας τη διαμαρτυρία σε μια μαζική, ειρηνική αλλά δυναμική πορεία. Οι τοπικές αρχές του Πόρτλαντ εξέδωσαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις ζητώντας από το πλήθος να απομακρυνθεί από τον δρόμο, διαφορετικά θα γινόταν χρήση μέσων ελέγχου πλήθους και θα ακολουθούσαν συλλήψεις.

Η πορεία χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «το πιο σουρεαλιστικό επεισόδιο πολιτικής διαμαρτυρίας» στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία — ένα μίγμα ακτιβισμού, χιούμορ και απόλυτης ελευθερίας έκφρασης, όπως μόνο το Πόρτλαντ γνωρίζει να παρουσιάζει.



Προσοχή εικόνες γυμνών που μπορει να ενοχλήσουν





Hundreds of naked bike riders have now joined the protest in front of the ICE Facility and now there’s a massive turnout of people here. Portland PD has issued multiple warnings asking protesters to clear the road or they would be subject to arrest and crowd control munitions… pic.twitter.com/0X23GzyZ1i — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) October 12, 2025



