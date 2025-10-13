Η αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Σουηδία, Μαγκνταλένα Άντερσον (S), δήλωσε πως είναι έτοιμη να συζητήσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης της μπούρκας και της νικάμπ, ύστερα από πρόταση της αρχηγού των Χριστιανοδημοκρατών, Έμπα Μπους.

«Τόσο η μπούρκα όσο και η νικάμπ αποτελούν εκφράσεις καταπίεσης των γυναικών και τιμής, και αυτό είναι κάτι από το οποίο εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες αποστασιοποιούμαστε. Είμαι πρόθυμη να εξετάσω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα», δήλωσε η Άντερσον, πριν από τη σημερινή τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών στη Σουηδική Τηλεόραση (SVT).

Σύμφωνα με το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, η πρόταση της Μπους προβλέπει ολική απαγόρευση της χρήσης αυτών των ενδυμάτων σε δημόσιους χώρους. Η ίδια υποστηρίζει ότι τέτοια μέτρα είναι απαραίτητα για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες όλων των γυναικών στη Σουηδία.

Ωστόσο, η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό φάσμα. Ο εκπρόσωπος των Πρασίνων, Ντάνιελ Χελντέν, χαρακτήρισε την πρόταση «υπερβολική»:

«Μπορώ να συμφωνήσω ότι αυτού του είδους τα ενδύματα είναι προβληματικά, αλλά δεν μπορείς να απαγορεύσεις συγκεκριμένα ρούχα σε μια δημοκρατία».

Η αρχηγός του Κεντρώου Κόμματος, Άννα-Καρίν Χατ, κατηγόρησε τη Μπους ότι χρησιμοποιεί το ζήτημα «για να αποσπάσει την προσοχή από την αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης».

Από την πλευρά της, η ηγέτιδα της Αριστεράς, Νούσι Νταντγκοστάρ, σχολίασε ειρωνικά ότι η Μπους «φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για τα ρούχα παρά για τις αυξανόμενες λίστες αναμονής στα νοσοκομεία».

Ο αρχηγός των Σουηδών Δημοκρατών, Γίμι Άκεσον, εξέφρασε στήριξη στην πρόταση, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα του είχε ήδη θέσει το θέμα στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία Τίντε (Tidöavtalet).

«Είναι θετικό ότι πλησιάζουμε στο σημείο να το συμπεριλάβουμε και στην επόμενη συμφωνία», είπε.

Η συζήτηση για την απαγόρευση της μπούρκας και της νικάμπ αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης στη σουηδική πολιτική σκηνή, αγγίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας, ισότητας των φύλων και κοινωνικής ένταξης