Ακτιβίστριες για την κλιματική αλλαγή βανδάλισαν σήμερα έναν από τους πιο διάσημους πίνακες του Χριστόφορου Κολόμβου στο Ναυτικό Μουσείο της Μαδρίτης.

Δύο νεαρές γυναίκες, μέλη της οργάνωσης «Futuro Vegetal» (Φυτικό Μέλλον), πέταξαν κόκκινη μπογιά πάνω στον πίνακα «Ο Πρώτος Φόρος Τιμής στον Χριστόφορο Κολόμβο», ο οποίος φιλοτεχνήθηκε το 1892 με αφορμή τη 400ή επέτειο του πρώτου ταξιδιού του Κολόμβου προς τον Νέο Κόσμο.

Οι ακτιβίστριες δήλωσαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή για να καταγγείλουν τον “εξορυκτικό νεοαποικιοκρατισμό”, που –όπως υποστηρίζουν– εκμεταλλεύεται τα εδάφη των αυτόχθονων λαώνν και τους φυσικούς πόρους.



