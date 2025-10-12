Η κυβέρνηση της Κούβας διέψευσε «κατηγορηματικά» πως έχει στείλει στρατιωτικούς να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία κι υπενθύμισε πως η δικαιοσύνη στη χώρα τιμωρεί αυστηρά τους «μισθοφόρους».

«Η Δημοκρατία της Κούβας απορρίπτει τις ψευδείς κατηγορίες που διασπείρει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με κάποια υποτιθέμενη συμμετοχή της Κούβας στη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία», τόνισε σε ανακοίνωσή του το κουβανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κούβα «δεν εμπλέκεται στην ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία, ούτε συμμετέχει με στρατιωτικούς της ούτε εκεί, ούτε σε καμιά άλλη χώρα», συνεχίζει η Αβάνα.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από δημοσιεύματα του Τύπου, η κυβέρνηση της Κούβας έκανε λόγο για την ύπαρξη εγκληματικού κυκλώματος, που βάραιναν υποψίες πως στρατολογούσε ανθρώπους στη νήσο για να συμμετάσχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία, και ανακοίνωσε τη σύλληψη 17 προσώπων.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες ότι έκτοτε, 26 άνθρωποι καταδικάστηκαν να εκτίσουν ποινές από πέντε χρόνια φυλάκιση ως 14 χρόνια κάθειρξη για «το αδίκημα της συμμετοχής σε μισθοφορική δραστηριότητα».

«Είμαστε ενήμεροι για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες κουβανοί υπήκοοι πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών στρατευμάτων στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το κουβανικό καθεστώς δεν καταφέρνει να προστατεύσει τους πολίτες του από τη χρήση τους ως πιονιών στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας», είπε τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με πρωτοβουλία της ουκρανικής κυβέρνησης που έχει βαφτιστεί «I want to live» («θέλω να ζήσω»), η Ρωσία στρατολογεί Κουβανούς από το 2023.

«Γνωρίζουμε με βεβαιότητα τα ονόματα και τις προσωπικές λεπτομέρειες 1.028 Κουβανών που υπέγραψαν συμβόλαια με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις το 2023 - 2024», κατά την πρωτοβουλία αυτή.

Από την πλευρά του, το ΥΠΕΞ της Κούβας αντιτείνει πως οι αρχές «δεν διαθέτουν καμιά συγκεκριμένη πληροφορία για κουβανούς υπηκόους» που συμμετείχαν ή συμμετέχουν «ιδία βουλήσει» στον πόλεμο, στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της μιας ή της άλλης πλευράς.

Σε κάθε περίπτωση «είναι αναντίρρητο πως κανένας από αυτούς δεν επωφελήθηκε από την υποστήριξη» ή τη «συναίνεση του κουβανικού κράτους» για αυτό, τόνισε η κουβανική διπλωματία.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, μέσο ενημέρωσης στο Μαϊάμι ανέδειξε την υπόθεση δυο Κουβανών, 19 ετών, που δήλωσαν σε βίντεο πως εξαπατήθηκαν μέσω Facebook και πήγαν να δουλέψουν ως οικοδόμοι σε κατασκευαστικά έργα του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία αλλά στάλθηκαν να πολεμήσουν στο μέτωπο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει πως επικοινώνησε με δυο Κουβανούς στην Αβάνα, οι οποίοι δεν θέλησαν να δώσουν τα στοιχεία τους, πάντως επιβεβαίωσαν ότι τους προτάθηκε να υπογράψουν συμβόλαιο που προέβλεπε πως θα πάνε να εργαστούν σε κατασκευές για λογαριασμό του ρωσικού στρατού με αντάλλαγμα άδεια μόνιμης παραμονής στη Ρωσία και μισθούς σε ρούβλια που ανέρχονταν σε περίπου 2.000 αμερικανικά δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP