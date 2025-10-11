Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και βραβευμένη με Όσκαρ Ντάιαν Κίτον σε ηλικία 79 ετών, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κίτον έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1970 χάρη στον ρόλο της στις ταινίες «Ο Νονός» και στη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν.

Κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του 1977, Annie Hall. Η μακρόχρονη καριέρα της περιλάμβανε ταινίες όπως The First Wives Club, πολλές συνεργασίες με τη σκηνοθέτιδα Νάνσι Μάγερς και τη σειρά ταινιών Book Club.

Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1946 με το όνομα Ντάιαν Χολ και ήταν η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός, ενώ η μητέρα της ήταν νοικοκυρά.

Στο λύκειο συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις και, μετά την αποφοίτηση το 1964, σπούδασε υποκριτική, αν και σύντομα εγκατέλειψε τις σπουδές της για να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και να ασχοληθεί με το θέατρο. Υιοθέτησε το επώνυμο της μητέρας της, Κίτον, καθώς υπήρχε ήδη εγγεγραμμένη μια Ντάιαν Χολ στο Actors' Equity.

Το 1968 πήρε ρόλο ως αναπληρώτρια στην παράσταση Hair στο Μπρόντγουεϊ. Αργότερα αποκάλυψε ότι εκείνη την περίοδο πάλευε με τη βουλιμία, έπειτα από παρατήρηση του σκηνοθέτη ότι έπρεπε να χάσει βάρος. «Ήταν μια ψυχική ασθένεια… Έζησα κρυμμένη, προσπαθώντας να μη με καταλάβει κανείς», είπε. Με τη βοήθεια της θεραπείας ανάρρωσε, αν και παραδέχτηκε ότι η βουλιμία της στέρησε τη χαρά του θεάτρου.

Το 1969 πρωταγωνίστησε στο Play It Again, Sam του Γούντι Άλεν, για το οποίο προτάθηκε για Τόνι. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 1970, αλλά η μεγάλη ευκαιρία ήρθε με τον ρόλο της Κέι Άνταμς στον Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα (1972). «Δεν είχα διαβάσει καν το βιβλίο όταν πήγα στην οντισιόν — δεν ήξερα τίποτα!», είχε παραδεχτεί το 2022. Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, όπως και το The Godfather Part II (1974), όπου επανεμφανίστηκε.

Παράλληλα συνέχισε να συνεργάζεται με τον Άλεν στις ταινίες Play It Again, Sam, Sleeper και Love and Death. Παρότι γνώρισε επιτυχία, ένιωθε ανασφάλεια και δεν έβλεπε ποτέ τις ταινίες της.

Το 1977 πρωταγωνίστησε στο Annie Hall, ρόλο που της χάρισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Η ανδρόγυνη αισθητική της ταινίας έγινε συνώνυμη με το προσωπικό της στυλ και την καθιέρωσε ως fashion icon. Αν και πολλοί θεώρησαν ότι η ταινία βασιζόταν στη σχέση της με τον Άλεν, η ίδια είπε: «Δεν είναι αλήθεια — αλλά έχει στοιχεία αλήθειας».

Στη συνέχεια συνεργάστηκε ξανά με τον Άλεν στα Interiors (1978), Manhattan (1979) και Manhattan Murder Mystery (1993), ενώ αργότερα τον υπερασπίστηκε δημοσίως απέναντι στις κατηγορίες για κακοποίηση.

Άλλοι σημαντικοί ρόλοι της περιλαμβάνουν τα Looking for Mr. Goodbar (1977), Reds (1981), Shoot the Moon (1982), The Little Drummer Girl (1984) και Baby Boom (1987), την πρώτη από τις τέσσερις συνεργασίες της με τη Νάνσι Μάγερς (Father of the Bride, Father of the Bride II, Something’s Gotta Give). Για το τελευταίο έλαβε και νέα υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Το 1996 έπαιξε με τις Γκόλντι Χον και Μπέτι Μίντλερ στο The First Wives Club, ενώ αργότερα πρωταγωνίστησε σε επιτυχημένες ταινίες όπως The Family Stone, Because I Said So, Finding Dory, Book Club (και το σίκουελ του) και Poms. Εμφανίστηκε επίσης στην τηλεόραση, στη μίνι σειρά του HBO The Young Pope (2016), και σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ Heaven (1987) και την ταινία Hanging Up (2000).

Το 2021 εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ του Τζάστιν Μπίμπερ Ghost και ήταν ενεργή στο Instagram, μοιραζόμενη στιγμές από τη ζωή και την καριέρα της.

Σε αναδρομή της πορείας της είχε πει στο PEOPLE το 2019: «Δεν ξέρω τίποτα και δεν έχω μάθει. Το να μεγαλώνω δεν με έκανε πιο σοφή. Χωρίς την υποκριτική, θα ήμουν μια παράταιρη».

Η Κίτον δεν παντρεύτηκε ποτέ. «Είμαι η μόνη από τη γενιά μου που έμεινε πάντα ανύπαντρη — και χαίρομαι γι’ αυτό», είπε το 2019. Στη διάρκεια της ζωής της συνδέθηκε ερωτικά με τον Γούντι Άλεν, τον Αλ Πατσίνο και τον Γουόρεν Μπίτι. «Το ταλέντο είναι τρομερά ελκυστικό», σημείωσε.

Υιοθέτησε δύο παιδιά, τη Ντέξτερ (1996) και τον Ντιουκ (2001). «Η μητρότητα δεν ήταν μια ακατανίκητη παρόρμηση, αλλά μια σκέψη που είχα για πολύ καιρό. Οπότε το τόλμησα», είχε δηλώσει.

Η Ντάιαν Κίτον αφήνει πίσω της τα δύο παιδιά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP, Σκάι