Το θέμα των επιζώντων της 7ης Οκτωβρίου επανήλθε σήμερα στα πρωτοσέλιδα του ισραηλινού Τύπου με το άκουσμα της είδησης ότι ο Ρόι Σαλέβ ένα από τα βασικότερα μέλη της Κοινότητας Νόβα, της ομάδας δηλαδή που οργάνωσε το Φεστιβάλ Νόβα, το οποίο έληξε τραγικά την 7η Οκτωβρίου με τη σφαγή 378 ατόμων από τους τρομοκράτες της Χαμάς, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο Σάλεβ βρέθηκε μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο, σε έξοδο αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Νετάνια στο κεντρικό Ισραήλ. Η τοπική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Another 10/7 survivor committed suicide today. My heart is shattered…



When this war ends, I hope healing starts.



May your memory be a blessing Roei Shalev💔 pic.twitter.com/ip9BdNH7aP — Ashira Solomon עשירה סולומון (@ashira_solomon) October 10, 2025

Eίχε τραυματιστεί στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ, και, όπως είπαν οι φίλοι του, δεν κατάφερε ποτέ να συνέλθει από το τραύμα και την απώλεια της συντρόφου του. Η μητέρα του είχε αυτοκτονήσει λίγες ημέρες μετά τη σφαγήΛίγο πριν τον θάνατό του, ο Σάλεβ ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι «δεν μπορούσε να συνεχίσει» και ζητούσε συγχώρεση. Οι φίλοι του και μέλη της κοινότητας του Nova άρχισαν να τον αναζητούν, όταν δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους.

Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν σε πρατήριο καυσίμων να γεμίζει ένα δοχείο με βενζίνη. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε να φλέγεται και, αφού οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, βρήκαν τη σορό του μέσα στο όχημα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

«Ο Ρόι ήταν ένας από τους πυλώνες της κοινότητας και ο θάνατός του είναι μια αδιανόητη είδηση για εμάς. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη της οικογένειας, των φίλων και της κοινότητας για την βαθιά απώλειά τους», ανακοίνωσε η κοινότητα.

«Δυστυχώς, πολλά θύματα Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες, εξακολουθούν να βιώνουν τρομερές στιγμές από τις 7 Οκτωβρίου. Ζητάμε από όλους να παραμείνουν συνεχώς σε εγρήγορση και να είναι όσο το δυνατόν πιο ευαίσθητοι στην ψυχική κατάσταση των θυμάτων γενικά και ιδιαίτερα των επιζώντων και των οικογενειών που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. Εάν εντοπίσετε κάποιον που χρειάζεται ψυχολογική βοήθεια, παρακαλούμε να το αναφέρετε αμέσως στην αστυνομία, σε εμάς – την Ένωση Nova – ή στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας», γράφει η ανακοίνωση.

Το ζήτημα των θυμάτων της ΔΜΤΣ - ή Post-traumatic stress disorder (PTSD), όπως είναι διεθνώς γνωστή, έχει στοιχίσει τη ζωή 41 ατόμων, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους οι οποίες θεωρούσαν ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα είχαν γλιτώσει. Αρκετοί από αυτούς ήταν στρατιώτες οι οποίοι μπήκαν πρώτοι στους χώρους των σφαγών στο Νόβα αλλά και στα κιμπούτς αντικρίζοντας τις φρικαλεότητες που είχαν διαπραχθεί από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε πολλές φορές ως εθνική έκτακτη ανάγκη από τους ειδικούς ψυχικής υγείας οι οποίοι προειδοποιούν ότι θα χαθούν πολλά ακόμα άτομα εάν δεν ενταθούν οι προσπάθειες του κράτους για να τους παρασχεθεί αγωγή.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, Πρώτο Θέμα