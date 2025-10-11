Ο Ντόναλντ Τραμπ χαίρει «εξαίρετης υγείας», διαβάζει κανείς στο ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τις ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο κ. Τραμπ έκανε τη δεύτερη επίσκεψή του για ιατρικές εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, σε μικρή απόσταση από την Ουάσιγκτον, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η «καρδιακή ηλικία» του είναι «περίπου 14 χρόνια μικρότερη από τη βιολογική ηλικία του», διαβεβαιώνει ιατρικό δελτίο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ρεπουμπλικάνου.

Χαίρει «εξαίρετης υγείας» και τα ευρήματα ήταν καλά για την «καρδιαγγειακή, πνευμονική, νευρολογική και σωματική» λειτουργία του, επιμένει το ανακοινωθέν που υπέγραψε ο γιατρός της προεδρίας των ΗΠΑ Σον Μπαρμπαμπέλα.

Το κείμενο αναφέρει ακόμη ότι ο αμερικανός πρόεδρος έλαβε αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 «ενόψει ταξιδιού του στο εξωτερικό», αν και ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησής Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, γνωστός αμφισβητίας των εμβολίων, έχει περιορίσει την πρόσβαση στα σκευάσματα κατά της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός.

Η «εξαμηνιαία ιατρική επίσκεψη ρουτίνας» αναγγέλθηκε την Τετάρτη από τον Λευκό Οίκο, κι ακολούθησε εξέταση στην οποία είχε υποβληθεί ο αμερικανός πρόεδρος τον Απρίλιο, όταν ο γιατρός του είχε επίσης διαβεβαιώσει πως χαίρει πολύ καλής υγείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πλέον ηλικιωμένος πρόεδρος που ορκίστηκε ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ, βλέπει τη δεύτερη θητεία του να σημαδεύεται από ερωτήματα και σενάρια για την κατάσταση της υγείας του — αν και δεν χωρούν συγκρίσεις με τις αμφισβητήσεις για την υγεία του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν.

Ιδιαίτερη προσοχή προσέλκυσαν ιδίως αιματώματα διακριτά στο δεξί του χέρι. Πρόσφατες φωτογραφίες τον έδειχναν με παχύ στρώμα μακιγιάζ στην περιοχή αυτή. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε τον Ιούλιο πως το πρόβλημα οφειλόταν στις «συχνές χειραψίες» που κάνει και στο ότι παίρνει ασπιρίνη στο πλαίσιο της προληπτικής καρδιαγγειακής θεραπείας του. Ακόμη, ανέφερε ότι έχει χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, διαδεδομένη καλοήθη πάθηση, που εκδηλώνεται στην περίπτωσή του με πρήξιμο στο ύψος των αστραγάλων.

