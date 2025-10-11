Νέος πολιτικός σεισμός στην Τουρκία: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης (και) ο Μανσούρ Γιαβάς με κατηγορίες διαφθοράς.

Η Εισαγγελία της Άγκυρας ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών ΜΜΕ, από το Υπουργείο Εσωτερικών άδεια για τη διεξαγωγή έρευνας εις βάρος του δημάρχου της τουρκικής πρωτεύουσας, Μανσούρ Γιαβάς, και του διευθυντή του γραφείου του, Νεβζάτ Ουζούνογλου.

Η υπόθεση αφορά οικονομικές ατασθαλίες που διαπιστώθηκαν σε σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων υπό τη διοργάνωση του δήμου της Άγκυρας.

Το αίτημα αυτό, αν εγκριθεί, ενδέχεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο πολιτικής έντασης, λίγους μόλις μήνες μετά την σύλληψη και φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Και οι δύο δήμαρχοι, που προέρχονται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, θεωρούνται οι μεγάλοι αντίπαλοι του Τούρκου προέδρου στις επόμενες εκλογές το 2028.

Έκθεση ζημιών και κατηγορίες για «διαφθορά»

Σύμφωνα με την έρευνα της Εισαγγελίας, που στηρίζεται σε έκθεση της Επιθεώρησης του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ανάλυση της MASAK, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε πορίσματα εμπειρογνωμόνων, διαπιστώθηκε ζημία ύψους 154.453.221,60 τουρκικών λιρών (3.2 εκατ. ευρώ) σε 32 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συναυλιών.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, 14 ύποπτοι, μεταξύ των οποίων πρώην δημοτικοί υπάλληλοι και στελέχη συνεργαζόμενων εταιρειών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της «κατάχρησης εξουσίας» και της «διαφθοράς δημοπρασιών».

Η υπόθεση, που φαινομενικά αφορά μια διοικητική εκτροπή, έχει λάβει ήδη έντονη πολιτική χροιά, καθώς συνδέεται με τη διοίκηση του Γιαβάς και τη διαχείριση κονδυλίων δημοσίων πολιτιστικών δράσεων.

Δικαστικές εξελίξεις και πολιτικές προεκτάσεις

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στην αστυνομία, οι ύποπτοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον ειρηνοδίκη. Από αυτούς, πέντε συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της «υπεξαίρεσης» και της «διαφθοράς σε διαγωνισμούς δημόσιων φορέων», ενώ εννέα αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους δικαστικού ελέγχου.