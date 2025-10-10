Μια πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής στρατιωτικών πυρομαχικών στο Τενεσί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «πολλοί» άνθρωποι και να αγνοούνται τουλάχιστον 13, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, οι αλλεπάλληλες εκρήξεις που ακολούθησαν την πρώτη εμπόδισαν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Accurate Energetic Systems που, σύμφωνα με τον ιστότοπό της, κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικές ύλες σε μια δασώδη έκταση κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ που απέχει 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας καταστράφηκε.

TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what's left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for. (Video: WTVF Nashville) https://t.co/xEHAeTFXLB pic.twitter.com/OxhaLceMZO — Action News 5 (@WMCActionNews5) October 10, 2025

«Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς αγνοούμενους (…) Έχουμε κάποιους νεκρούς», είπε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς Κρις Ντέιβις σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο δήμαρχος της Χίκμαν Κάουντι, Τζιμ Μπέιτς, είπε στο ABC ότι οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 13. Τοπικό κανάλι ανέβασε τον αριθμό αυτό σε 19.

Footage filmed by a local news helicopter showing the devastation caused by today’s explosion at the munitions plant run by Accurate Energetic Systems (AES) in Humphreys County, Tennessee. pic.twitter.com/CbpZch1y0k — OSINTdefender (@sentdefender) October 10, 2025

Πλάνα από το σημείο, που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από το τοπικό κανάλι NewsChannel 5, δείχνει αποκαΐδια δίπλα σε αυτοκίνητα, καμένα ολοσχερώς. Καμένα, στρεβλωμένα μέταλλα, που μοιάζουν με δοκάρια από το κτίριο, είναι σκορπισμένα στο χώμα, σχηματίζοντας σωρούς.

🚨 BREAKING: Tennessee explosion at manufacturing plant leaves multiple people dead, others missing, authorities say pic.twitter.com/LjuNMmj0cx — Fox News (@FoxNews) October 10, 2025

Η έκρηξη, που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ακόμη και σε γειτονικές κομητείες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ