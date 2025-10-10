Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σχολίασε τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης, τονίζοντας ότι το βραβείο αποτελεί «αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων» και κάλεσε σε ενότητα για την ολοκλήρωση του στόχου της «κατάκτησης της ελευθερίας».

Η Ματσάδο, σε μήνυμά της, υπογράμμισε ότι η διεθνής αυτή διάκριση δεν αφορά μόνο το πρόσωπό της, αλλά ολόκληρο τον λαό της Βενεζουέλας που, όπως είπε, «παλεύει επί χρόνια για ελευθερία και δημοκρατία». «Αυτή η αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων είναι ένα κίνητρο για να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας: να κατακτήσουμε την Ελευθερία», έγραψε χαρακτηριστικά η Ματσάδο, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η χώρα βρίσκεται «στο κατώφλι της νίκης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συμμάχους της Βενεζουέλας στη διεθνή σκηνή, τονίζοντας ότι «περισσότερο από ποτέ» στηρίζει τις ελπίδες της «στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου», που –όπως σημείωσε– αποτελούν «τους κύριους συμμάχους».

Η Ματσάδο έκλεισε το μήνυμά της αφιερώνοντας το βραβείο «στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Τραμπ, για τη σταθερή και αποφασιστική του στήριξη στην υπόθεσή μας».

