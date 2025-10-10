Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις υλοποίησαν την πρώτη φάση της αναδίπλωσής τους στη Γάζα, όπως ορίζει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.





CENTCOM has confirmed that the Israeli Defense Forces completed the first phase withdrawal to the yellow line at 12PM local time. The 72 hour period to release the hostages has begun. — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 10, 2025





Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) «επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδίπλωσή τους επί της "κίτρινης γραμμής" στις 12.00 τοπική ώρα», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ. «Η περίοδος των 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων ξεκίνησε».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ