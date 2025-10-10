Ο νέος αμυντικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστός ως SAFE, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 27 Μαΐου 2025, προκάλεσε σήμερα την αντίδραση της Άγκυρας, καθώς καταγγέλλει πως ο κανονισμός «περιέχει πολλά περιοριστικά μέτρα που στοχεύουν μη κράτη-μέλη της ΕΕ».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι, αν και η Τουρκία «είναι κατ’ αρχήν ανοιχτή σε αυτόν τον μηχανισμό ως υποψήφια χώρα, γινόμαστε μάρτυρες προσπαθειών να αποκλειστούν σύμμαχοι εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, από την Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ ή να χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικά χαρτιά. Είναι σαφές ότι ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ επιδιώκουν τη φαντασίωση να ικανοποιήσουν τις μεγαλοϊδεατικές τους φιλοδοξίες, μπλοκάροντας αποφάσεις κρίσιμες για την ασφάλεια της Ένωσης».

«Η ευρωπαϊκή ασφάλεια θα ενισχυθεί από την Τουρκία»

Στη συνέχεια, σε πιο συναινετικό τόνο, η Άγκυρα προσέθεσε ότι «πιστεύουμε πως η ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να ενισχυθεί μόνο μέσα από τη συμπερίληψη, τη στρατηγική διορατικότητα και τη συλλογική αλληλεγγύη, και ότι αυτό απαιτεί μια οραματική προσέγγιση». Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε επίσης ότι «οι αμυντικές δυνατότητες της χώρας μας θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια — θέση που εκφράζεται επίσης από πολλούς συμμάχους μας εντός της ΕΕ».

Η ανακοίνωση κατέληγε με έμμεση υπόσχεση συνέχειας.

«Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας με τους ανοιχτόμυαλους και προοδευτικούς Ευρωπαίους συμμάχους μας, τόσο εντός όσο και εκτός του μηχανισμού SAFE, στο προσεχές διάστημα».