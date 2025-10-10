Με φόντο το αμφίβιο σκάφος TCG Anadolu στην Αττάλεια, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, ανακοίνωσε ότι η μεγάλη άσκηση «Θαλασσόλυκος-1» ολοκληρώθηκε «με απόλυτη επιτυχία».

Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, η Τουρκία έβγαλε στο πέλαγος 92 πολεμικά πλοία, 66 αεροσκάφη και μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα, κινητοποιώντας ολόκληρο τον στόλο της σε Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειο.

Στόχος –όπως είπε ο Ακτούρκ– ήταν η ενίσχυση της «μαχητικής ετοιμότητας και της αποτρεπτικής ισχύος» των τουρκικών δυνάμεων. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας διαθέτουν εμπειρία στην εγκαθίδρυση της ειρήνης και θα συνεχίσουν να συμβάλλουν όπου χρειάζεται», είπε.



Η άσκηση «Θαλασσόλυκος» θεωρείται από τις μεγαλύτερες που πραγματοποιεί κάθε χρόνο η Τουρκία, με σενάρια πολλαπλών απειλών και δοκιμές νέων οπλικών συστημάτων.



Πηγή: ΚΥΠΕ