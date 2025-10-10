Η εγκατάσταση της στρατιωτικής δύναμης που θα επιβλέπει την εφαρμογή της Συμφωνίας Ειρήνης της Γάζας προχωρά με ταχύ ρυθμό. Το αρχηγείο της αποστολής αναμένεται να συσταθεί μέσα σε δύο εβδομάδες υπό την καθοδήγηση του ναυάρχου Μπραντ Κούπερ (Brad Cooper) της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Τούρκοι στρατιώτες που θα υπηρετήσουν στη δύναμη σταθερότητας ενδέχεται να βρίσκονται στη Γάζα έως τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ οι Αμερικανοί δεν θα διατηρήσουν στρατεύματα στην περιοχή μετά την ίδρυση του αρχηγείου.

Πρώτα βήματα για τη δύναμη σταθερότητας

Ο ναύαρχος Κούπερ θα εγκαθιδρύσει το πρώτο κέντρο διοίκησης εντός δύο εβδομάδων. Πέραν της εγκατάστασης του αρχηγείου, δεν αναμένεται μόνιμη παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, «οι 200 Αμερικανοί στρατιώτες θα συνδράμουν στην εγκαθίδρυση της δύναμης. Δεν θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη Γάζα, αλλά θα βοηθήσουν στη σύσταση και στην εποπτεία της αποστολής ώστε να αποφευχθούν παραβιάσεις».

Στην ομάδα του Κούπερ θα συμμετέχουν αξιωματικοί από Αίγυπτο, Κατάρ, Τουρκία και ενδεχομένως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με στόχο —όπως αναφέρθηκε— «να επιδειχθεί μια συλλογική προσέγγιση, με τη συνεργασία και των Ισραηλινών».

Η δύναμη σταθερότητας δεν αναμένεται να είναι μάχιμη μονάδα.

Η Τουρκία, που έχει στο παρελθόν συμμετάσχει σε πολυεθνικές αποστολές σε Αφγανιστάν και Βοσνία, αναλαμβάνει ρόλο γνώριμο, αυτόν της «ειρηνευτικής παρουσίας». Η λεγόμενη Ταξιαρχία Ειρήνης, υπαγόμενη στο 4ο Σώμα Στρατού, διαθέτει ήδη εμπειρία σε αποστολές σταθεροποίησης.

Η φύση και η δομή της τουρκικής συμμετοχής, όπως και οι συνθήκες λειτουργίας της δύναμης, αναμένεται να αποσαφηνιστούν εντός των επόμενων ημερών. Μετά τη σύσταση του πρώτου αρχηγείου της CENTCOM, υπολογίζεται ότι οι Τούρκοι στρατιώτες θα φτάσουν στη Γάζα έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Η εμπλοκή της Τουρκίας σε μια διεθνή αποστολή στην καρδιά της σύγκρουσης, πέρα από το ανθρωπιστικό προκάλυμμα, ενισχύει το αποτύπωμά της στη μεταπολεμική αρχιτεκτονική της Μέσης Ανατολής.