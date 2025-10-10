Επαναδιορισμός του παραιτηθέντος Σεμπαστιέν Λεκορνί ή επιλογή νέου προσώπου για τη θέση του πρωθυπουργού; Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να δώσει τέλος στο πενθήμερο σασπένς, επιχειρώντας για ακόμη μία φορά να αποκλιμακώσει τη διογκούμενη πολιτική κρίση.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους συγκάλεσε τη νύκτα τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση εξαιρώντας τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την Ανυπότακτη Γαλλία, έγινε γνωστό από πληροφορημένες πηγές.

Εχει υποσχεθεί ότι θα διορίσει πρωθυπουργό μέχρι το «βράδυ της Παρασκευής» μετά την ηχηρή παραίτηση του Σεμπαστιέν Λεκορνί, έπειτα από διήμερες επιπλέον διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αναζήτηση συμφωνίας επί μη κατάθεσης πρότασης μομφής κατά της επόμενης κυβέρνησης.

Τίποτε δεν έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής σχετικά με τον χρόνο και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Από το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν έχει μιλήσει μετά τη νέα πολιτική έκρηξη, αφήνεται να εννοηθεί ότι θα πάρει τον λόγο.

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του διορισμού νέου πρωθυπουργού, δύο σενάρια εμφανίζονται επιμόνως: επαναφορά του Σεμπαστιέν Λεκορνί ή ανάσυρση του χαρτιού του κέντρου στο πρόσωπο του Ζαν-Λουί Μπορλού, 74 ετών, του αιωνίως επιστρατευόμενου πολιτικού σε περιόδους κρίσης.

Ολοκλήρωση αποστολής

Τρίτος πρωθυπουργός κατά το διάστημα του τελευταίου έτους, από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης από τον Εμανουέλ Μακρόν τον Ιούνιο 2024, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί αναδείχθηκε ο πιο εφήμερος πρωθυπουργός της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας. Εχοντας παραμείνει λιγότερο από έναν μήνα στο πόστο διαβεβαιώνει ότι «δεν θέλει τη δουλειά» και ότι «ολοκλήρωσε» την αποστολή του.

Υπό παραίτησιν από τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του κυβερνητικού του σχήματος, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί πρόλαβε την κατάρρευση του εύθραυστου κεντροδεξιού κυβερνητικού συνασπισμού προβλέποντας την αποχώρηση της δυσαρεστημένης από τη σύνθεση της κυβέρνησης δεξιάς.

Πολλοί πολιτικοί παράγοντες ωστόσο δηλώνουν ότι ο πρόεδρος Μακρόν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναδιορισμού του με κίνδυνο να ερεθίσει την αντιπολίτευση και να επιταχύνει την αποδοκιμασία της νέας κυβέρνησης από το κοινοβούλιο.

Πολλοί πολιτικοί παράγοντες αντίθετα υποστηρίζουν δημόσια ή ιδιωτικά το σενάριο Μπορλού, υπουργού κυβερνήσεων προέδρων της δεξιάς, του Ζακ Σιράκ και του Νικολά Σαρκοζί.

Βετεράνος της πολιτικής και ιδρυτής του κόμματος Ενωση Δημοκρατών και Ανεξαρτήτων (UDI), επί σειρά ετών δήμαρχος της Βαλανσιέν, ο Μπορλού είχε ανακοινώσει το 2014 την αποχώρησή του από τον πολιτικό βίο λέγοντας ότι δεν διαθέτει πια την αναγκαία ενέργεια έπειτα από μία οξεία πνευμονία.

Αν και έχει επανέλθει στην πολιτική σκηνή, διαβεβαιώνει ότι δεν είχε επαφή με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Αλλα ονόματα που ακούγονται είναι μεταξύ άλλων του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Μπερνάρ Καζνέβ και του πρώτου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος προέρχεται επίσης από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Το διακύβευμα είναι διπλό για τον πρόεδρο της Γαλλίας: κατά το δυνατόν μεγαλύτερη καθυστέρηση της απειλής έκφρασης αποδοκιμασίας προς την κυβέρνηση και, εν τέλει, της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης.

Πρόσωπο χωρίς προεδρικές φιλοδοξίες

Πριν ολοκληρώσει την «αποστολή» του, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί είχε δηλώσει ότι το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού 2026, που πυροδότησε την τελευταία κρίση με την κατάθεση πρότασης μομφής κατά του προκατόχου του, του κεντρώου Φρανσουά Μπαϊρού , θα μπορούσε να παρουσιασθεί στο υπουργικό συμβούλιο τη Δευτέρα, την καταληκτική ημερομηνία που θα επιτρέψει την υιοθέτησή του από το κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του έτους, τη στιγμή που η Γαλλία, η δεύτερη οικονομία της ευρωζώνης, βαρύνεται με χρέος 3.400 δισεκατομμυρίων ευρώ (115,6% του ΑΕΠ), ενώ η οικονομική ανάπτυξη υποχωρεί λόγω της μείωσης των επενδύσεων.

Η συνθήκη αυτή υπαγορεύει τον διορισμό κυβέρνησης ήδη από σήμερα ή έστω το σαββατοκύριακο. Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί έχει δηλώσει ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν θα έχει καμία σχέση με πολιτικές φιλοδοξίες που συνδέονται με τις προεδρικές εκλογές του 2027, φιλοδοξίες που άλλωστε ούτε ο ίδιος έχει εκφράσει ποτέ.

Αυτό θα απέκλειε τον Μπρυνό Ρεταγιό, παραιτηθέντα υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του κόμματος Les Républicains της γαλλικής δεξιάς , που προκάλεσε την κατάρρευση της κυβέρνησης Λεκορνί.

Ο Ρεταγιό έχει θέσει ως όρο για την επιστροφή του στην κυβέρνηση τον διορισμό ενός πρωθυπουργού που δεν θα ανήκει «ούτε στην αριστερά, ούτε στο μακρονικό στρατόπεδο», παραπέμποντας στον Ζαν-Λουί Μπορλού.

Πάντως, πέραν του προσώπου του νέου πρωθυπουργού, αυτό που αναμένεται να αποσαφηνίσει ο Εμανουέλ Μακρόν είναι αν θα δεχθεί (ή μη) την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, προϋπόθεση που έχουν θέσει οι Σοσιαλιστές για να δεχθούν συμφωνία για μη κατάθεση πρότασης μομφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

