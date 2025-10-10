Ο στενός συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα υποστήριζε την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, εφόσον προταθεί επίσημα.

«Η Ρωσία θα στήριζε την υποψηφιότητα του Προέδρου Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, εάν κάτι τέτοιο τεθεί στο τραπέζι αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Ουσάκοφ, πρώην πρέσβης της Μόσχας στην Ουάσιγκτον και σήμερα σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου.

Η δήλωση έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες ότι ο Τραμπ διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, σε συντονισμό με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και το Κατάρ.

Ο νικητής του βραβείου για το 2025 θα ανακοινωθεί στις 12:00, αλλά έμπειροι παρατηρητές του θεσμού λένε ότι είναι πολύ απίθανο να βραβευτεί ο Τραμπ.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένως δηλώσει ευγνώμων για τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν χθες, δήλωσε ότι το Κίεβο θα πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο ο ίδιος επιθυμεί διακαώς, αν κατάφερνε να επιτύχει εκεχειρία.