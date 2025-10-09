Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) γνωστοποίησε σήμερα ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας να επανασυνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

«Ύστερα από εντατικές διαβουλεύσεις (σ.σ. με τις αντιμαχόμενες πλευρές), η διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση της εξωτερικής ηλεκτροδότησης – μέσω των γραμμών Dniprovska και Ferosplavna-1 – έχει ξεκινήσει», αναφέρει ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις λίγο μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για επιθέσεις στην περιοχή, ενώ ο ΔΟΑΕ απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Η σύνδεση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει διακοπεί από τις 23 Σεπτεμβρίου. Επί του παρόντος, ο σταθμός εξαρτάται από γεννήτριες εκτάκτου ανάγκης για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και για την ψύξη των αντιδραστήρων.

Η Μόσχα λέει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν λόγοι για επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν λόγοι για επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια που είναι υπό τον έλεγχο της Ρωσίας και βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

O Ριαμπκόφ, όπως μετέδωσε το εν λόγω πρακτορείο δήλωσε ότι μια τέτοια κίνηση δεν εξετάζεται όσο δεν υπάρχει εξωτερική ηλεκτροδότηση. Ο σταθμός αυτήν τη στιγμή εξαρτάται από εφεδρικές γεννήτριες, μετά την καταστροφή που υπέστη μια εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια μαχών.

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, Rosatom όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο φέρεται να δήλωσε νωρίτερα ότι ετοιμάζεται να επανεκκινήσει τον πυρηνικό σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

