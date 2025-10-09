Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε σήμερα ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία δεν έχουν εξαντληθεί , μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS. Η δήλωση του φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τα σχόλια ενός κορυφαίου Ρώσου διπλωμάτη μια ημέρα νωρίτερα.

Χθες Τετάρτη, ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η δυναμική από τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου στο Άνκορατζ της Αλάσκας μεταξύ των προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ «έχει σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί», κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας ότι τορπιλίζουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Αλλά ο Ουσακόφ φέρεται να δήλωσε: «Οι ισχυρισμοί ότι η δυναμική του Άνκορατζ εξασθενεί ή ότι η δυναμική έχει εξαντληθεί είναι εντελώς λανθασμένοι. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ των προέδρων στο Άνκορατζ».

Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν δεν κατάφερε να επιφέρει καμία πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μαίνεται εδώ και περισσότερα από τρεισήμισι χρόνια, ενώ ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη κριτική στον Πούτιν.

Η Μόσχα επιθυμεί να τονίσει ότι παραμένει ανοιχτή σε μια διπλωματική διευθέτηση, αλλά λέει ότι θα πιέσει για να επιτύχει τους στόχους της στρατιωτικά εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν πιστεύει ότι ο Πούτιν είναι ειλικρινής στην αναζήτηση ειρήνης, κατηγορώντας τον ότι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να συνεχίσει τις μάχες.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters