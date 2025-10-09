Ο Cristiano Ronaldo συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, αυτή τη φορά όμως, εκτός αγωνιστικού χώρου. Σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει πλέον καθαρή περιουσία που αγγίζει τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον έτσι, τον πρώτο ποδοσφαιριστή στην ιστορία που εντάσσεται στο club των δισεκατομμυριούχων.

Η έκθεση του Bloomberg αναφέρει ότι η περιουσία του Ronaldo εκτοξεύτηκε χάρη σε μια σειρά από οικονομικές πηγές: το αστρονομικό συμβόλαιο του με την Al-Nassr στη Σαουδική Αραβία, τις πολυετείς χορηγίες με εταιρείες όπως η Nike, αλλά και τις έξυπνες επενδύσεις του σε real estate, ξενοδοχεία και lifestyle brands.

Με απολαβές που υπολογίζονται σε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, ο Ronaldo είναι σήμερα ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Παράλληλα, συνεχίζει να χτίζει την εικόνα του ως brand, συνεργαζόμενος με κολοσσούς όπως η Clear, η Binance και η Herbalife.

Ο 39χρονος επιθετικός έφτασε αυτό το οικονομικό ορόσημο ενώ παραμένει ενεργός αθλητής, κάτι που τον τοποθετεί δίπλα σε ελάχιστα ονόματα όπως του LeBron James και του Tiger Woods, που επίσης ξεπέρασαν το όριο του δισεκατομμυρίου όσο αγωνίζονταν.

Όπως φαίνεται, ο Ronaldo παραμένει όχι μόνο ένα ποδοσφαιρικό φαινόμενο, αλλά και το απόλυτο success story του σύγχρονου αθλητισμού.

