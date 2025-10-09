Ατέλειωτες είναι οι συλλήψεις στην Τουρκία.

Νέα επιχείρηση σκούπα της αστυνομίας είχε ως απολογισμό τη σύλληψη 30 ηθοποιών και τραγουδιστών για ναρκωτικά. Ανάμεσα σε όσους συνελλήφθησαν είναι και η τραγουδίστρια Χαντισέ που είχε εκπροσωπήσει την Τουρκία στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2009.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ Μανώλης Κωστίδης οι συλλήψεις έγιναν με τις κατηγορίες της χρήσης και της παρότρυνσης σε ναρκωτικές ουσίες.

Αφού τους ανέκριναν αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι το βράδυ της Τετάρτης (09.10.2025).

Πηγή: newsit.gr