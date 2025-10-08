Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο σύνολο μέτρων για την ενίσχυση της προστασίας των Ευρωπαίων αγροτών, στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur.

Οι νέοι κανόνες, που υιοθετήθηκαν με γραπτή διαδικασία στο Στρασβούργο όπου συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εισάγουν ένα σύστημα συστηματικής παρακολούθησης και ταχείας αντίδρασης, με στόχο την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων από τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τις χώρες του Mercosur.

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η δυνατότητα εφαρμογής μέτρων διασφάλισης, τα οποία θα ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις απότομης αύξησης των εισαγωγών ή σημαντικής μείωσης των εγχώριων τιμών.

Ειδική προσοχή δίνεται σε ευαίσθητα προϊόντα, όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά, το ρύζι, το μέλι, τα αυγά, το σκόρδο, η αιθανόλη και η ζάχαρη.

Η Κομισιόν δεσμεύεται να ξεκινά έρευνες χωρίς καθυστέρηση, εφόσον υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις κινδύνου, και να εφαρμόζει προσωρινά μέτρα προστασίας εντός 21 ημερών στις πιο επείγουσες περιπτώσεις.

Ένα βασικό στοιχείο του νέου πλαισίου είναι η τακτική παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς, με την Κομισιόν να αναλαμβάνει την ευθύνη υποβολής έκθεσης στο Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε έξι μήνες, αξιολογώντας τις επιπτώσεις των εισαγωγών στις αγορές της Ένωσης.

Οι εκθέσεις αυτές θα καλύπτουν τόσο την ευρύτερη αγορά της ΕΕ όσο και ειδικές περιπτώσεις σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα ενεργεί άμεσα εάν οι τιμές εισαγωγής από το Mercosur είναι τουλάχιστον 10% χαμηλότερες από τις τιμές των αντίστοιχων προϊόντων της ΕΕ, ή εάν παρατηρηθεί αύξηση άνω του 10% στις εισαγωγές ή μείωση άνω του 10% στις τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σε περίπτωση που η έρευνα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σοβαρή ζημία ή απειλή ζημίας για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, η ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να αποσύρει προσωρινά τις δασμολογικές προτιμήσεις για τα προϊόντα που προκαλούν τη ζημία. Η Επιτροπή τονίζει ότι το νέο σύστημα παρέχει ένα πρόσθετο επίπεδο βεβαιότητας στους αγρότες της ΕΕ, πέρα από τις υπάρχουσες ποσοστώσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί με το Mercosur.

Με τα νέα μέτρα, η Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες μπορούν να υποστηρίξουν τη συμφωνία με αυτοπεποίθηση, ενώ παράλληλα προωθείται η εξαγωγική δραστηριότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων στις αγορές του Mercosur.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Επιτροπή άκουσε τις ανησυχίες των αγροτών και ενήργησε προς όφελός τους, προσθέτοντας ότι το νέο πλαίσιο αποτελεί μια «χαλύβδινη νομική εγγύηση» για την προστασία του τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ