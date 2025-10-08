«Αν υπάρξει συμφωνία επί τεσσάρων θεμάτων θα ανακοινωθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», δήλωσε, την Τετάρτη, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σύρο ομόλογό του, Φεϊζάλ αλ-Σεϊμπανί, στην Άγκυρα, ο Φιντάν αναφέρθηκε τόσο στις συνομιλίες για τη Γάζα όσο και στις εξελίξεις στη Συρία, κάνοντας λόγο για «νέα περίοδο» και για την ανάγκη «όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

«Στις συνομιλίες για τη Γάζα έχει επιτευχθεί νέα πρόοδος. Αν σήμερα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, θα γίνει το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της συμφωνίας και θα ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός», είπε, προσθέτοντας ότι «ο (Πρωθυπουργός του Ισραήλ) Νετανιάχου δεν έχει πια που να πάει».

Ο Φιντάν επεσήμανε πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζονται στο Κάιρο, με τη συμμετοχή του Κατάρ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

«Ο αρχηγός της ΜΙΤ συμμετέχει στις διαβουλεύσεις. Αφορούν ένα ευρύ σχέδιο που περιλαμβάνει πολλά ζητήματα, όμως προτεραιότητα είναι η κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ